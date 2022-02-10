我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者新書爆：川普金正恩仍聯繫、文件堵白宮馬桶

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

加國卡車司機抗議浪潮延燒 迫使豐田等車廠減產

編譯洪啟原／綜合外電
豐田、通用、福特以及克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，他們被迫取消或縮減部分北美工廠的生產，加拿大卡車司機上街抗議政府頒布的疫苗強制令，導致汽車零件缺貨。（路透）
豐田、通用、福特以及克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，他們被迫取消或縮減部分北美工廠的生產，加拿大卡車司機上街抗議政府頒布的疫苗強制令，導致汽車零件缺貨。（路透）

豐田、通用、福特以及克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，他們被迫取消或縮減部分北美工廠的生產，加拿大卡車司機上街抗議政府頒布的疫苗強制令，導致汽車零件缺貨。

這些往返美加兩地的卡車司機不滿疫苗強制令，利用聯結車癱瘓大使橋的交通，這座橋連接美國彼特律和加國安大略溫莎市，約占美加貿易流量比重25%。

溫莎市政府10日表示，將尋求法院命令以驅離在大使橋附近的示威者，抗爭者已阻礙大使橋的多數交通長達四日。大使橋是美加重要的貿易要道。

豐田發言人接受路透專訪時說，位於美加邊境的工廠將停產至12日，這些工廠位於安大略和肯塔基州。豐田也說，已有多條物流路線停駛，且不只是一兩種汽車零件缺貨。零件缺貨已影響豐田多款車的生產，包括美國暢銷車RAV4休旅車、Camry、Avalon、Lexus RX以及Lexus ES。

福特汽車表示，已讓安大略省溫莎市和奧克維爾鎮的工廠減產，期盼很快看見零件缺貨的解決方案，因為這可能全面影響美加所有的製造商。

Stellantis表示，美加部分工廠10日進一步縮短工廠人員輪班上班的時間，前一日晚間已有許多工廠縮減員工輪班上班時間，因大使橋封閉導致零件缺貨。

通用汽車10日表示，在加國卡車司機上街抗議後，密西根一處工廠被迫停產，該工廠生產運動休旅車（SUV）。通用也說，密西根州的蘭辛德爾塔組裝廠在9日和10日分別取消一組和兩組輪班人力。

豐田 汽車 休旅

上一則

北京冬奧敏感時刻 愛爾蘭參議院譴責中國種族滅絕

延伸閱讀

橙縣持刀男子開卡車撞住宅區汽車 後被警方槍傷

橙縣持刀男子開卡車撞住宅區汽車 後被警方槍傷

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪
工廠拚招人：入廠發8000獎金 每月安排1次相親

工廠拚招人：入廠發8000獎金 每月安排1次相親
槓杜魯多？加國亞伯達省終止接種令 卡車司機抗議已13天

槓杜魯多？加國亞伯達省終止接種令 卡車司機抗議已13天

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金

他，不是在冰上就是在黑白鍵上 陳巍花滑無懸念奪金