加國卡車司機抗議浪潮延燒 迫使豐田等車廠減產

豐田、通用、福特以及克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，他們被迫取消或縮減部分北美工廠的生產，加拿大卡車司機上街抗議政府頒布的疫苗強制令，導致汽車零件缺貨。（路透）

豐田 、通用、福特以及克萊斯勒母公司Stellantis 10日表示，他們被迫取消或縮減部分北美工廠的生產，加拿大卡車司機上街抗議政府頒布的疫苗強制令，導致汽車 零件缺貨。

這些往返美加兩地的卡車司機不滿疫苗強制令，利用聯結車癱瘓大使橋的交通，這座橋連接美國彼特律和加國安大略溫莎市，約占美加貿易流量比重25%。

溫莎市政府10日表示，將尋求法院命令以驅離在大使橋附近的示威者，抗爭者已阻礙大使橋的多數交通長達四日。大使橋是美加重要的貿易要道。

豐田發言人接受路透專訪時說，位於美加邊境的工廠將停產至12日，這些工廠位於安大略和肯塔基州。豐田也說，已有多條物流路線停駛，且不只是一兩種汽車零件缺貨。零件缺貨已影響豐田多款車的生產，包括美國暢銷車RAV4休旅 車、Camry、Avalon、Lexus RX以及Lexus ES。

福特汽車表示，已讓安大略省溫莎市和奧克維爾鎮的工廠減產，期盼很快看見零件缺貨的解決方案，因為這可能全面影響美加所有的製造商。

Stellantis表示，美加部分工廠10日進一步縮短工廠人員輪班上班的時間，前一日晚間已有許多工廠縮減員工輪班上班時間，因大使橋封閉導致零件缺貨。

通用汽車10日表示，在加國卡車司機上街抗議後，密西根一處工廠被迫停產，該工廠生產運動休旅車（SUV）。通用也說，密西根州的蘭辛德爾塔組裝廠在9日和10日分別取消一組和兩組輪班人力。