亞太緊張升溫 印尼向法國採購42架飆風戰鬥機

印尼 今天向法國訂購42架飆風戰鬥機，合約總價值81億美元。亞太局勢日益緊張，法國和印尼設法加強雙方軍事關係。

法新社報導，印尼國防部 長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在雅加達會晤法國防長帕利（Florence Parly）的同時，印尼宣布這項軍購協議。

帕利在推特（Twitter）發文表示：「正式宣布，印尼訂購42架飆風戰機。」

普拉伯沃證實已達成採購戰鬥機的協議，今天雙方簽署了與首批6架戰鬥機相關的合約。

這是印尼和法國之間關係升溫的最新跡象，去年9月澳洲 突然取消與巴黎當局達成的數十億美元潛艦軍購合約，促使法國重新審視在亞太地區的結盟關係。

根據路透社，美國、英國和澳洲去年成立新戰略聯盟AUKUS後，自視為全球海上強權的法國即設法要在印太地區擴張地緣政治關係。

帕利表示，這項軍購協議使得印尼成為繼印度之後，印太地區採購達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）所生產戰機的第2個國家。

一名法國國防部官員表示，未來幾個月將先交付6架飆風戰機，剩下的36架將在今年底或明年交貨。