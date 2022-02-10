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法國也組自由車隊反抗疫 劍指巴黎卻遭警局禁止

中央社巴黎10日專電
受加拿大「自由車隊」啟發，法國上萬名反抗疫民眾昨天陸續自法國各地出發，預計周末集結巴黎，再前往布魯塞爾。圖為在法國拜雍的一名男子在他的車上貼「自由車隊」的海報。美聯社
受加拿大「自由車隊」啟發，法國上萬名反抗疫民眾昨天陸續自法國各地出發，預計周末集結巴黎，再前往布魯塞爾。圖為在法國拜雍的一名男子在他的車上貼「自由車隊」的海報。美聯社

受加拿大「自由車隊」啟發，法國上萬名反抗疫民眾昨天陸續自法國各地出發，預計周末集結巴黎，再前往布魯塞爾。但為維持公共秩序，巴黎警局今早宣布，禁止車隊開進首都。

受加拿大日前反政府抗疫措施的卡車司機示威運動啟發，法國民眾也組成「自由車隊」（convois de la liberté），並於昨天自法國尼斯（Nice）、拜雍（Bayonne）等城市各自出發，往巴黎方向前進。

成千上萬名反疫苗通行證網友在社群媒體上表示，將從自家出發，預計明晚起陸續集結巴黎，部分民眾將繼續前往歐盟首都布魯塞爾，計劃於14日與其他歐洲示威者匯聚。

然而鑒於自由車隊造成加拿大首都渥太華部分地區交通癱瘓，巴黎警察局今天宣布，將採取措施禁止示威運動開進首都。

巴黎警察局在新聞稿中表示，「為避免公路要阻塞，以及為開罰不守禁令者，將採取特殊措施」，面對「公共秩序擾亂風險」，禁令將自明天生效，到14日為止。

警察局長拉勒蒙（Didier Lallement）提醒，阻礙交通最高可判2年刑期、4500歐元罰金、吊銷執照等；而遭禁示威的主事者也可判6個月刑期與7500歐元罰金。

目前仍不知道示威者在巴黎的路線，法國自由車隊召集人與發言人之一的瑪麗莎（Marisa）透過社群媒體表示，「每個人都是自由的」，不會直接對參與者下達指令。

從法國東北方阿登區（Ardennes）出發的環保產業人士馬特雷（Amaury Martelet）表示，他想要找回自由，強制疫苗通行證等措施是殘殺自由的行為，在民主制度中不該出現。

也有參與者表示他們不反疫苗，只是反對強制施打疫苗。家住里昂的職業駕駛福約（Marc Fouillot）表示，他和伴侶都打了3劑疫苗，但他們仍不願進餐廳或電影院，「出示通行證才能吃飯或喝一杯，這是無法想像的」。

馬特雷向法國新聞電台（FranceInfo）表示，這是一場和平的運動，「公民的善意與團結是主要號召，這場運動不想看到任何激化」。福約也同意，並說，「我是位公民，不想阻礙誰的路」。

據法媒分析，除了抗疫限制外，購買力下滑以及能源價格飆升等政府政策也是示威運動的訴求。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

警局內部線報向法新社透露，有關當局嚴陣以待，非常警戒，尤其正值大選倒數兩個月之際。根據巴黎人報（Le Parisien）獲得的情報，自由車隊組成零散，「但這種媒體效應強大的新運動模式，或許可以讓不同抗議團體重新找到動力」。

與黃背心運動相似，自由車隊也透過臉書、推特、Telegram等社群與通訊媒體推波助瀾。車隊在法國各地集結與受到路邊居民舉旗歡呼的畫面，也經由參與者的社群帳號分享傳播。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）昨天向媒體表示，政府非常清楚意識到人民對於疫情以及持續的措施感到厭煩。「在法國，就像世界其他地方，有成千上萬人對於和病毒共存感到厭倦。政治運動，通常是激進的運動，就企圖利用這種厭惡感」。

艾塔爾同時也宣布，由於法國近日疫情緩減，因此計劃於3月底或4月初解除疫苗通行證的規範。

疫苗 社群媒體 警察

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