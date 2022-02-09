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英新任通訊總監涉華為利益 前情報局長籲說清楚

中央社倫敦9日專電
英國新任通訊總監哈利遭揭露曾為中國電信巨擘華為遊說。歐新社
英國新任通訊總監哈利遭揭露曾為中國電信巨擘華為遊說。歐新社

面臨逼宮壓力的英國首相強生近日為挺過危機進行內閣小改組，新任通訊總監哈利卻遭揭露曾為中國電信巨擘華為遊說。前英國祕密情報局首長迪爾羅籲哈利公布近期所有涉及華為的活動。

迪爾羅在1999至2004年期間擔任又被稱為「軍情六處」（MI6）的英國祕密情報局（SIS）局長。基於國安考量，英國2020年7月宣布將華為排除於5G通信基礎建設之外。媒體人出身、曾任職英國廣播公司（BBC）的哈利（Guto Harri）遭揭露在轉戰公關公司擔任顧問期間，最近一次曾在2020年6月為華為遊說、試圖協助阻擋華為遭禁。

哈利近日獲任命為首相辦公室通訊總監，職責包括經營媒體關係。他曾在2013至2021年任職於公關公司Hawthorn Advisors；該公司創辦人是2019年7月上任、去年遭揭露在黨內經營富人俱樂部恐影響政府決策的執政黨保守黨共同主席艾略特（Ben Elliot）。

一名首相發言人近日回覆媒體詢問表示，當時在私人企業任職的哈利提供客戶顧問服務，這完全合法，政府顯然也不排除任用具備「寶貴經驗與專業」的人士，政府對華為的立場也很清楚。這名發言人強調，首相辦公室對新人事都實施必要的安全查核，哈利也不例外。

迪爾羅昨晚表示，他希望哈利已與華為保持距離，不再收錢辦事，且已改變對華為的看法。

根據「泰晤士報」（The Times）、「太陽報」（The Sun）的調查報導，經哈利牽線，包括副總裁張建崗等華為3名高階經理人2020年6月初與強生時任首席戰略顧問李斯特（Edward Lister）視訊會議。哈利在會中直截了當問李斯特，哪幾位相關部會官員值得接觸、遊說。

根據會議紀錄，李斯特當時強調，強生「不反中」、不想禁用華為，也相信可與中國發展良好關係，無奈遭國會議員及美國政府兩面夾擊。

數次遭披露有公私利益衝突情事、甚至在2018年中國大使館東倫敦新購地案兩邊收錢的李斯特7日向「泰晤士報」強調，與華為的會議「並未改變任何事」，一名政府官員也與會。

李斯特2020年11月獲封為男爵。中國駐英大使館的新址鄰近倫敦塔（Tower of London），落成後，規模預計將在中國海外使館建築群名列前茅。

首相辦公室昨天表示，雖然強生曾自我標榜為「親華派」，但對於北京，強生是個「明眼人」，與中國發展有效益的關係符合英國利益。

哈利的任命案及李斯特不排除回鍋在對中鷹派國會議員間引發關切，甚至有意見認為，強生應考慮任用「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）中的英國政壇大老。

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