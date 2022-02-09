我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／抗疫解禁新階段、冬奧期間的3位中國女性

霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

人造太陽重大突破 英實驗產生破紀錄核融合能量

中央社牛津9日綜合外電報導

英國科學家今天表示，他們在一場實驗中，用反應爐產生59百萬焦耳（MJ）核融合持續能量，打破先前紀錄；此成就被譽為駕馭核融合成為新能源漫漫長路上的「里程碑」。

核融合與太陽用來產生能量的過程相同，核融合的提倡者相信，核融合有朝一日可透過提供豐富、安全和綠能，幫助人類應對氣候變遷。

英國原子能研究所（UK Atomic Energy Authority）指出，去年12月一場實驗中，歐洲聯合環狀反應爐（Joint European Torus, JET）產生59百萬焦耳（MJ）持續能量，先前該裝置於1997年寫下的紀錄是產生22百萬焦耳能量，這次實驗數字是1997年紀錄的2倍多。

英國原子能研究所在聲明中指出，這一結果清楚展示，核融合提供安全、永續低碳能源的潛力。

實驗使用的甜甜圈狀機器被稱為托卡馬克（tokamak），而歐洲聯合環狀反應爐是全世界最大的可運作托卡馬克裝置。

核融合除安全性較高外，在投入同等重量下，核融合釋出的能量比燃燒煤、石油或天然氣多將近400萬倍，且幾乎不會產生廢棄物。

英國今天公布的結果展示出，核融合能量維持時間可達5秒，但若要核融合變成可利用的傳統電力來源，尚需更長維持時間。

「歐洲融合能源發展聯盟」（EUROfusion）的唐恩（Tony Donne）表示：「如果我們能維持5秒鐘核融合，我們未來擴大運作規模，就可以維持5分鐘，然後是5小時。」

當局目前正在法國南部建造國際熱核融合實驗反應爐（ITER），它比歐洲聯合環狀反應爐更大且更先進。這一新的「人造太陽」最早可能於2025年開始運作，英國這次實驗數據將證明攸關重要。

國際熱核融合實驗反應爐負責人畢戈（Bernard Bigot）盛讚歐洲聯合環狀反應爐的研究成果是「近乎工業規模」的能源生產。

英國 綠能 石油

上一則

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

下一則

台灣多年好友 斯洛維尼亞總理確診新冠肺炎

延伸閱讀

撐了1,200多年不敵疫情 英國最古老酒館熄燈歇業

撐了1,200多年不敵疫情 英國最古老酒館熄燈歇業
英相內閣改組盼挺過逼宮危機 派爭議人物任下院領袖

英相內閣改組盼挺過逼宮危機 派爭議人物任下院領袖

中核電技術「華龍1號」突破歐美壟斷 通過英國審查

中核電技術「華龍1號」突破歐美壟斷 通過英國審查
甩信仰束縛 她成阿富汗唯一AV女優：神學士看過我作品

甩信仰束縛 她成阿富汗唯一AV女優：神學士看過我作品

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52
俄國軍方持續派戰鬥部隊前往烏克蘭邊界。圖為俄軍2日在白俄羅斯舉行聯合軍演。（美聯社）

美估俄軍2天就可拿下基輔 將造成5萬人喪生、500萬難民

2022-02-05 20:28

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制

美疫情「全面爆發」階段幾近結束 今年可能取消各限制
紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄

紐約夫妻涉竊比特幣 司法部追回36億美元創紀錄
北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼