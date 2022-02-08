總主教任內發生神父性侵 前教宗本篤請求原諒

前教宗本篤十六世對於他擔任德國慕尼黑總教區總主教期間，發生神職人員犯下性侵兒童事件，請求受害者原諒。(美聯社資料照)

前教宗 本篤十六世對於他擔任德國 慕尼黑總教區總主教期間，發生神職人員犯下性侵 兒童事件，他今天請求受害者原諒。不過，本篤的幕僚否認有關他掩蓋事件的指控。

法新社報導，本篤十六世（Benedict XVI）在1977至1982年間擔任慕尼黑與弗賴辛總教區（archdiocese of Munich and Freising）總主教。這個總教區近期委託一家德國律師事務所調查1945至2019年間發生的性侵案。

1月公布的調查報告當中，指控本篤十六世在1980年代總主教任內，知情卻未阻止4名戀童癖神父性侵。

現年94歲的本篤十六世今天對調查報告發表信件回應。他說：「我只能對所有性侵被害人表達我深切的羞愧、我深深的遺憾和我衷心的請求原諒。」

他還表示：「我在天主教會曾背負重責大任，因此對於任職期間在不同地點發生的侵犯和錯誤，我的痛苦又更深。」

目前身體非常虛弱的本篤十六世，委託一群幕僚針對律師事務所「威斯特法爾史畢爾克瓦斯特」（Westpfahl Spilker Wastl，WSW）提出的調查報告做出回應。

根據教廷今天伴隨本篤十六世信件公布的幕僚聲明，幕僚堅稱：「拉辛格樞機擔任總主教時，並未涉及任何掩蓋侵犯行為的情況」。拉辛格（Joseph Ratzinger） 是本篤十六世本名，他在2013年請辭教宗一職。

其中一個相關案件，加害人是如今惡名昭彰的戀童癖神父賀勒曼（Peter Hullermann）。他原本在德國西部城市艾森（Essen）任職，但在當地遭指控性侵一名11歲男童，後來被調職到慕尼黑。

本篤十六世的團隊曾向調查報告作者否認本篤出席1980年一場討論是否重新指派賀勒曼擔任神職的會議。但他們其後已承認，無意間提供了不正確資訊。

不過，本篤十六世的幕僚否認這場會議做出賀勒曼任職相關決定。他們今天又說，會中並未討論性侵案。

幕僚的聲明表示：「專家報告分析的案件當中，沒有一件是關於拉辛格知道神父犯下性侵或疑似犯下性侵。專家報告並未提供反證。」

本篤十六世另在信中表示，關於他是否出席1980年那場會議發生的「疏忽」，「被用來質疑我的誠實，甚至將我貼上騙子的標籤」，令他「深受傷害」。

但他也說，自己「格外感激教宗方濟各（Pope Francis）個人對我表達的信心、支持和祈禱」。