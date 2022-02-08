研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

對一般戴口罩 的一種批評是，若密合度不夠，口罩的防護力或防止病毒散播出去的功用就會大打折扣。劍橋大學專家因而檢視數種提高口罩密合度的方式。有趣的是，他們發現最有效的竟是把女用褲襪套在口罩外面。

每日郵報報導，劍橋研究人員招募四名志願受試者，讓他們戴KN95口罩和外科口罩時，嘗試七種不同的戴口罩方式，包含把不同品牌的褲襪套在臉上，把口罩的繩子打結等。

每名受試者要戴著口罩做7分鐘的動作，以模擬現實生活的活動，像是談話、微笑、彎腰、把頭轉到一邊、點頭、呼吸。

研究顯示，最能有效改善KN95口罩密合度的方式是套上褲襪，可將密合係數提高27.7。對外科口罩來說，最有效的也是套褲襪，可將密合係數提高7.2。科學家說，將褲襪纏繞在口罩外面，比起口罩鬆脫的情況，最多可將病毒微粒的數量降低六倍。

不過，他們也坦承，無論是在社會還是物理層面，都「不太可能長時間忍受」在大眾面前把褲襪套在臉上。

另據Business Insider報導，以色列 科學家說，當他們比較染疫前體內維他命D水準充足與不足的新冠肺炎確診者，發現這兩組人轉為重症的機率有「驚人」的差異。

一篇刊登在公共科學圖書館（PLOS One）期刊的研究發現，在染疫前原本就缺乏維他命D的人中，約有一半會演變為重症；相形下，染疫前血液中擁有充足維他命D的人，則不到10%會得重症。

這項研究調查的對象是，2020年4月7日到去年2月4日間在以色列加利利醫療中心住院的確診者，而這段時間是在Omicron病毒現蹤之前。另外，這項研究也無法證實維他命D對抗染疫的保護力，且不構成拒絕接種疫苗 、改吃維他命的理由。