我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：嬌生集團暫停生產新冠疫苗

奧斯卡入圍名單公布 「犬山記」12項領跑

中國經貿脅迫 強生：英國堅定支持立陶宛

中央社倫敦8日專電
立陶宛總理席莫尼特(左)訪問英國，8日上午和首相強生(右)會面。美聯社
立陶宛總理席莫尼特(左)訪問英國，8日上午和首相強生(右)會面。美聯社

立陶宛總理席莫尼特訪問英國，今天上午和首相強生會面。首相辦公室表示，兩人談及英國對立陶宛堅定不移的支持，強生並重申，英國對中國動用脅迫經貿手段感到失望。

席莫尼特（Ingrida Šimonytė）感謝英國支持歐盟在世界貿易組織（WTO）對中國所提訴案。英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）昨天表示，英國支持立陶宛和歐洲聯盟等盟友抵抗中國的脅迫性貿易作為，將要求以第3方身分參與歐盟在WTO的諮商程序。

立中關係因為立國去年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動機制、台灣獲允在立國首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣代表處」等事件而惡化，中國使出經貿、外交脅迫等報復手段，影響歐盟供應鏈，歐盟1月27日在WTO對中國提訴，WTO要求歐中在60天內尋求透過諮商解決爭端，若未成功，歐盟可請求成立爭端解決小組。

根據雙方政府發布的會後新聞稿，強生（Boris Johnson）與席莫尼特會晤期間也談及歐洲安全事務，以及俄羅斯在烏克蘭邊境和白俄羅斯境內的軍事擴張。

強生指出，持續提供烏克蘭實質的經濟和防衛支援十分重要，席莫尼特則呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友在立國及其他波羅的海國家強化軍事部署、協助防禦。

立陶宛與英國的關係一向密切，雙方在安全、經貿事務等領域密切合作。強生與席莫尼特今天同意將進一步深化兩國經貿連結、強化在高附加價值領域的合作，包括離岸風電、可再生能源和金融科技等項目。

席莫尼特今天還將與英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）會晤，議題包括歐洲安全、NATO的東翼部署、對烏克蘭的協助，以及對俄羅斯與白俄羅斯的制裁措施。

席莫尼特昨天在倫敦政治經濟學院（LSE）一年一度的德國論壇（German Symposium）發表題為「歐洲民主新挑戰」的演說，出席英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦的圓桌論壇，並與旅英立陶宛人在駐英大使館聚會。英國有最大的立陶宛海外社群，人數高達約20萬人。

英國 立陶宛 白俄羅斯

上一則

快看世界／買得到的「數位居留權」？這個島國創意攬客

下一則

英國央行總裁一句話 惹怒所有人

延伸閱讀

政敵造謠？保守黨前高層出書爆：英相是「嫩妻傀儡」

政敵造謠？保守黨前高層出書爆：英相是「嫩妻傀儡」
英相強生任命內閣辦公室部長為新幕僚長

英相強生任命內閣辦公室部長為新幕僚長
政敵將對英相強生嫩妻發動「毀滅人身攻擊」 逼他下台

政敵將對英相強生嫩妻發動「毀滅人身攻擊」 逼他下台
5幕僚24小時內請辭 英相強生下台機率五五波

5幕僚24小時內請辭 英相強生下台機率五五波

熱門新聞

印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
Omicron變種病株亞型姊妹株「BA.2」已在美現蹤，傳播力較Omicron強1.5倍。圖為華盛頓州一醫療中心戴著可清潔空氣的防毒面具巡視病房。（Getty Images）

Omicron次變異毒株「BA.2」有多危險？5個QA帶你看

2022-02-04 12:52

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大

被酸不知感恩…谷愛凌、朱易等歸化中國選手壓力爆炸大
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回