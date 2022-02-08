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美智庫：北韓疑在靠近中國邊界部署洲際彈道飛彈

中央社／華盛頓7日電
北韓最高領袖金正恩。美聯社
北韓最高領袖金正恩。美聯社

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天表示，已確認靠近中國邊界的一處北韓軍事基地，該基地可能用於部署洲際彈道飛彈（ICBM）。

戰略暨國際研究中心的報告是根據1月21日北韓慈江道（Chagang）檜中里（Hoejung-ni）的衛星影像，此地 距離中國邊界約25公里，位於平壤東北方280公里處。

報告指出：「據知情人士說法，檜中里飛彈作戰基地可望容納一個配備洲際彈道飛彈的團級單位。」

報告並說，「如果短期內無法取得可運作的洲際彈道飛彈，就有可能部署中程彈道飛彈（IRBM）」。報告指出，北韓上個月從慈江道試射了一枚「火星-12型」中程彈道飛彈。

報告稱，檜中里基地是北韓從未對外宣布過的約20個彈道飛彈基地之一，雖然早從20年前開始建造，卻是最新完工的基地之一。

分析人士指出，在如此接近中國的地方部署洲際彈道飛彈，會讓任何先發制人的打擊行動變得困難，因為存在擊中中國領土的風險。

路透報導，北韓近期試射多枚飛彈，讓外界擔心北韓可能會恢復洲際彈道飛彈試射。北韓曾表示可能會重新啟動從2017年暫停至今的洲際彈道飛彈試射行動，因為美國並未展現放棄「敵意政策」的跡象。

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）中校被問及戰略暨國際研究中心的這份報告時，拒絕針對「情報事務或商業影像分析」置評。

梅納斯說：「然而，我們一直很清楚（北韓）飛彈計畫所構成的威脅，和我們防衛（南韓）、日本和美國本土的承諾，以及我們捍衛區域和平穩定的承諾。」

彈道飛彈 北韓 火星

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