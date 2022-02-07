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美如何支援烏克蘭挺住俄國壓力 北京、台北都在看

記者張聲肇／綜合報導
美國如何支援烏克蘭挺住俄國的壓力，台灣海峽兩岸都密切注意。圖為美國總統拜登。（新華社）
美國如何支援烏克蘭挺住俄國的壓力，台灣海峽兩岸都密切注意。圖為美國總統拜登。（新華社）

烏克蘭局勢緊張，台灣海峽兩岸都密切注意，焦點卻不在歐亞，而在大西洋與太平洋另一邊的美國，看它如何支援烏克蘭挺住強鄰俄國的壓力。

紐約時報7日報導，台灣總統蔡英文上個月就召開了國安會議，討論面對強鄰威脅時，「小國」的生存之道；她在會議上說，烏克蘭局勢，台灣深能理解與體會。

對岸的北京則盤算著，如果美國馳援烏克蘭，對付中國海軍進出太平洋西岸的精力就少多了。

這也是讓台灣緊張的場景，因為要抵抗中國的侵略，沒有美國的幫助，台灣明白自己挺不住。

曾任民進黨中國事務部主任的智庫學者賴怡忠說，如果西方國家無法有效對付俄國，無疑將鼓舞中國對台灣冒進。

普亭到北京會見習近平，重申美國和北約不顧俄國的「核心利益」，習近平馬上附和，「外國勢力企圖破壞」俄、中兩國鄰近地區的安全與穩定，普亭則報以重申「台灣是中國不可分割的一部分。」

報導指，台灣外交部指控北京趁北京奧運，利用中俄峰會策動「威權擴張」，令台灣人反感，也讓民主國家瞧不起。

中國領導人關注的，其實是美國到底有沒有決心捍衛一個民主小國，從而判斷美國在全球影響力是否式微。

美國對台灣的軍售，惹惱中國，就如美國對烏克蘭的支援，惹惱俄國。北京視台灣與中國的關係，有如普亭視烏克蘭與俄國的歷史與文化關係。

中國媒體著重描繪北約內部分歧與美國的衰弱與舉棋不定，暗示美國亞洲盟邦不能靠美國保護。人民大學國際關係教授時殷弘說，在中國看來， 歐洲的衝突拖久了，美國要同時應付太平洋西岸的衝突就難了。他說，俄烏一旦衝突，中國本來對台灣的強硬立場與軍事備戰，將「進一步」強化。

但各種跡象都顯示，習近平不會在近期內下令「武統」台灣。烏克蘭與台灣的地緣政治地位有一點不同：拜登明確表示不會派兵直接保護烏克蘭，卻未言明是否保護台灣。

賴怡忠說，拜登政府官員最近的談話，都在重申支持台灣的承諾未變。不過，他說，台灣內部有越來越強烈的感覺，自己要更加努力，肩負起自衛的責任。

烏克蘭 北京 俄國

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