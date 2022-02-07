美日達成協議 將取消川普時期對日本鋼鐵關稅

美國與日本達成協議，將取消日本輸美鋼鐵的大部分關稅，為2018年川普實施這項關稅以來首見，雙方強調將共同對抗中國傷害鋼鐵業的貿易行為。路透

美國與日本 達成協議，美國將取消日本大多數輸美鋼鐵的關稅 ，撤銷2018年川普政府實施的關稅措施，也讓美國從當時以來首度能以免關稅進口來自日本的大部分鋼鐵。美、日強調，將共同對抗中國傷害鋼鐵業的貿易行為。

美國商務部 和貿易代表署的官員7日表示，華府將暫停對每年最多125萬噸的日本進口鋼鐵徵收25％關稅，超過此進口額度的部分，仍需支付額外費用。這項協議預定4月1日生效。

美國2017年從日本進口約170萬噸鋼鐵，這是不受關稅影響的最後一年。美國商務部數據顯示，美國2019年從日本進口的鋼鐵數量驟降至110萬噸。

美國去年10月也和歐盟達成類似的協議，該協議終止對雙方最多100億美元商品課徵懲罰性關稅。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中說：「今天的聲明奠基於我們與歐盟達成的協議，且有助我們與全球盟友重建關係，我們正努力對抗中國的不公平貿易手段。」

美國官員表示，美國和歐盟正尋求把他們的協議運用到更廣泛的全球安排中，以解決非市場因素造成的產能過剩，和懲罰不達成鋼鋁低碳目標的國家，但日本這次並未參與這項進程。

官員說，美國和日本將討轉向討論日本國內可以採取的措施，包括設法計算鋼鐵和鋁的碳強度。他們說，日本之前希望把談判重點放在鋼鐵，因此7日達成的協議不包括日本輸美鋁商品，後者仍要面臨10%關稅。