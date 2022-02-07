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OneWeb創辦人計畫發射10萬顆衛星 有助清理太空垃圾

編譯林奇賢／綜合外電
OneWeb創辦人懷勒（Greg Wyler），計畫透過他旗下新創E-Space，在2030年前發射10萬顆低軌衛星。他宣稱，Espace衛星所建構的廣大「網狀」網路，將能清理太空垃圾。路透
OneWeb創辦人懷勒（Greg Wyler），計畫透過他旗下新創E-Space，在2030年前發射10萬顆低軌衛星。他宣稱，Espace衛星所建構的廣大「網狀」網路，將能清理太空垃圾。路透

低軌衛星業者OneWeb創辦人懷勒（Greg Wyler）計畫透過旗下新創公司E-Space，在2030年前發射10萬顆低軌衛星。他並表示，E-space所建構的龐大「網狀」網路，將能清理太空垃圾，並將其帶回地球。

英國金融時報報導，懷勒強調，E-Space將使低地球軌道（LEO）比其衛星發射前更乾淨，因為E-Space的衛星網路在提供網路連線服務之際，還能收集衛星與火箭的殘骸和碎片，並讓這些碎片脫離軌道。近來全球正日益關注在軌道碰撞的風險，以及因碰撞而產生的太空碎片問題。

自2019年以來，工作衛星的數量增加了50%，達到約5,000顆，主因是新商業集團正在利用較低的發射成本，在地球上空150至200公里的低地球軌道上建立業務。SpaceX創辦人馬斯克的目標是為其星鏈（Starlink）的網際網路服務發射約40,000顆衛星。

歐洲太空總署（ESA）估計有3.3億個直徑小於1公分的碎片和36,500個直徑大於10公分的碎片在地球軌道上運行。對運作中的衛星構成了嚴重的風險。。

懷勒表示，該公司發射衛星的橫切面遠小於競爭對手，且其設計是遇到撞擊時會「皺縮起來」而非破裂。它們還會「挾帶」所碰到的任何太空碎片，並在收集到一定數量後自動脫離軌道。

他堅稱這項計畫的成本只要現有LEO衛星網路的一小部分，「過去花費50億至100億美元的模式已被打破，我們所需的成本約為先前LEO衛星網路的10%」。

Prime Movers Lab合夥人、E-Space董事會成員布雷夫德（Anton Brevde）認為，懷勒的創新設計之於衛星，有如蘋果iPhone之於手機

Espace目標是用小型衛星建構龐大的「網狀」網路，可為企業和政府提供客製化和商用服務，從安全通訊到遠距基礎建設管理等。E-Space計畫在下月試射第一批的衛星，並在今年底發射第二批衛星。

太空 馬斯克 手機

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