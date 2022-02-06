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防中國奪島 日本擬在鹿兒島部署美軍無人機部隊

中央社東京6日專電

美日兩國國防當局鑑於中國在日本西南群島一帶動作趨於活絡，正考慮在日本鹿兒島的海上自衛隊鹿屋航空基地部署無人偵察機部隊。

日本產經新聞報導，如果美軍無人偵察機部隊在鹿兒島縣鹿屋市的日本海上自衛隊鹿屋航空基地部署無人偵察機部隊，將是美軍首度在日本自衛隊基地部署無人偵察機部隊。

日本防衛省九州防衛局主管1月27日造訪鹿屋市，對鹿屋市主管表示，為了加強美日同盟威嚇力、應對能力，有必要提升美國同盟的警戒監視能力。

美日在鹿屋基地部署擁有約7架無人偵察機MQ-9的美軍部隊約100人，部署主要目的是以偵察為主，部署期間暫訂約一年。

MQ-9收割者（MQ-9 Reaper，又名「死神」）具長滯空時程與一萬公尺以上的高海拔監視的無人機。

日本境內目前有部署的無人機是美軍在三澤基地（青森縣）、橫田基地（東京都）運用RQ-4全球鷹（Global Hawk），自衛隊明年度也計劃在三澤基地成立同型機的「偵察航空隊」（暫稱）。

報導指出，美軍之所以考慮在鹿屋部署無人偵察機部隊，主要是因為中國在東海地區的行動活絡化，美日認為有必要加強警戒監視能力。

中國海警船頻頻航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）一帶。日本聲稱，去年2至7月，中國海警船連續157天航行在「鄰接海域」，創最多天數紀錄。去年8月，中國的無人機連續3天飛航在沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽。同樣在宮古海峽，去年中國航空母艦「遼寧號」首度一年之間2度穿越。

美日考慮在日本航空自衛隊鹿屋基地部署美軍無人偵察機部隊，主要是希望累積共同使用軍事設施的案例。美日兩國政府1月7日舉行外交國防部長出席的2加2會談時，再度確認美日將增加有關軍事設施的共同使用一事。

報導說，有關在鹿屋部署無人偵察機部隊一事，就日方立場來看，可藉此讓美軍加強對日本西南群島防衛的參與；就美方來看，做為運送物資到最前線的後勤支援據點，在有飛機跑道的九州設點具有好處。

日本 釣魚台 國防部

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