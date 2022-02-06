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反政府疫苗強制令 加拿大卡車司機示威擴散全國

反政府疫苗強制令 加拿大卡車司機示威擴散全國

中央社渥太華5日綜合外電報導
大批加拿大卡車司機在首都渥太華發動的示威行動進入第二周，抗議當局實施跨境疫苗強制令。(美聯社)
大批加拿大卡車司機在首都渥太華發動的示威行動進入第二周，抗議當局實施跨境疫苗強制令。(美聯社)

大批加拿大卡車司機日前在首都渥太華發動示威，抗議當局實施跨境疫苗強制令。如今示威行動進入第2周，不僅吸引更多民眾加入，還從首都擴散到各大主要城市。

加拿大與美國自1月中旬起實施跨境疫苗強制令，要求往來兩國邊界的卡車司機必須接種疫苗。數百名卡車司機因此組成「自由車隊」（Freedom Convoy），一起從各地開往渥太華，表達對防疫相關限制的憤怒。這場示威隨後也吸引許多對政府不滿的民眾加入。

在渥太華（Ottawa）的國會山莊外，抗議民眾冒著刺骨低溫升起營火，揮舞加拿大國旗，高呼反政府口號。

示威者高喊「自由」的同時，另一群反示威民眾因不滿首都街道被佔領長達1週，憤怒地要求示威者「回家」。

儘管如此，今天示威現場氣氛仍較與1週前略顯輕鬆。當時數名揮舞邦聯旗幟和納粹標誌的示威者與當地居民爆發衝突。

由於有數千名抗議者加入堵塞渥太華街道的卡車司機行列，警方連夜出動並設置路障，以限制更多車輛進入市中心。

示威活動主辦單位告訴法新社，預計抗議人數將增加到數萬人。

示威活動也蔓延到加拿大各大主要城市。多倫多有1名男子向人群投擲煙霧彈，因而遭控攻擊。

在亞伯達省（Alberta）南部，一批卡車司機封鎖通往美國蒙大拿州的一個主要過境點。

在溫尼伯（Winnipeg），1人駕駛自家的SUV衝撞示威群眾。警方稱，事件造成4人輕傷。

渥太華警察局長斯隆利（Peter Sloly）5日要求當局「提供額外資源」，以結束對首都的這場「圍攻」。

另名官員也形容：「這個團體已對我們的民主構成威脅，我們所看到的一切已不僅是渥太華市的問題，而是全國性的亂象，這簡直太瘋狂了。」

加拿大 疫苗 警察

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