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巴西亞馬遜過去3年 森林砍伐面積成長近57%

中央社╱聖保羅4日電
2021年月28日的空拍照顯示巴西亞馬遜雨林濫伐情況。（路透）
2021年月28日的空拍照顯示巴西亞馬遜雨林濫伐情況。（路透）

巴西亞馬遜環境研究所（Ipam）2日發布調查指出，2018年8月至2021年7月期間亞馬遜森林地區的破壞速度驚人，森林砍伐面積比往年同期增加56.6%，巴拉州（Pará）的情況最嚴重。

亞馬遜環境研究所認為，波索納洛（Jair Bolsonaro）2018年底當選總統後，削弱檢察機構，對環境犯罪懲罰不足，以及打擊和控制亞馬遜地區非法活動的立即行動顯著減少，使得這個地區森林砍伐的進展更加明顯。

根據調查，過去3年超過一半（51%）的森林砍伐發生在公共土地上，83%在聯邦控制的地區，部分破壞集中在兩條橫跨馬托格羅索州（Mato Grosso）北部和巴拉州西部的聯邦高速公路周圍。

在受影響地區中，所謂的「無用途公共森林」（Florestas Públicas Não Destinadas）受到的衝擊最大，考慮到領土比例，毀林面積增加85%，從每年砍伐1743平方公里增加到超過3228平方公里。

研究人員指出，去年這類公共森林占亞馬遜生物群落中所有森林砍伐的1/3。在原住民土地（TI）中，森林砍伐面積平均增加153%，相當於1255平方公里；往年同期面積為496平方公里。

保護單位（UC）的森林砍伐比例增加63.7%，過去3年砍伐面積3595平方公里，而前3年為2195平方公里。

亞馬遜環境研究所科學主任和研究人員阿倫卡（Ane Alencar）指出，過去3年亞馬遜森林地區的破壞速度驚人，與地球此時迫切需要的環境保護態度背道而馳。

研究警告說，如果國會正在討論的法案獲得批准，原住民土地上的森林砍伐和礦產探勘活動合法規範，那麼亞馬遜森林砍伐的趨勢將進一步增加。

亞馬遜環境研究所研究人員建議，制訂納入國家計畫以防止和控制森砍伐的強有力區域戰略，同時優先調查環境犯罪。

關於巴拉州的情況，州環境廳指稱70%的地區仍由聯邦政府負責，而環境廳已在州管轄的領土上開展行動以打擊砍伐森林活動。

亞馬遜 原住民 波索納洛

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