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春季迎來歐洲疫情「停火」？世衛：有望進入長期平靜期

編譯張君堯／即時報導
世界衛生組織表示，由於不太嚴重的Omicron疫情、高水平免疫力和溫暖春季的到來，歐洲可能很快會進入一個「長期平靜期」，相當於疫情「停火」。(美聯社)
世界衛生組織表示，由於不太嚴重的Omicron疫情、高水平免疫力和溫暖春季的到來，歐洲可能很快會進入一個「長期平靜期」，相當於疫情「停火」。(美聯社)

世界衛生組織 (WHO) 表示，由於不太嚴重的Omicron疫情、高水平免疫力和溫暖春季的到來，歐洲可能很快會進入一個「長期平靜期」，相當於疫情「停火」。

「衛報」報導，世衛組織歐洲主任克魯格（Hans Kluge）在評估中樂觀表示，即使出現比Omicron更致命的新變種，歐洲地區仍可以迎來「持久和平」。克魯格指出，包括英國在內的53個歐洲國家和地區上周出現1200萬例新確診，這是疫情爆發以來單周最高的數字。

然而住院人數和重症監護患者的數量並沒有顯著增加，同時死亡人數也開始趨於平穩。克魯格表示「疫苗衍生和自然免疫的巨大資本、有利的季節性停頓以及Omicron變種較低的嚴重性意味著政府現在擁有『控制傳播的絕佳機會』，這開闢了『長期和更高水平的人口防禦前景』」。

不過克魯格也強調，當局必須建設性地利用這一喘息機會繼續開展和加強疫苗運動，同時保護最脆弱的人群，並加強監測以利發現新變異，他補充說道「我相信無需重新頒布以前需要的那種破壞性措施，就可以應對不可避免地出現的新變種，現在必須確保所有國家都得到同樣良好的保護才是重中之重」。

疫情 Omicron 疫苗

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