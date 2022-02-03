土耳其總統：準備好主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天在基輔重申主辦烏克蘭 —俄羅斯 危機高峰會的提議，並且利用到訪的機會強調支持烏克蘭領土和主權完整的立場。

厄多安今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談後指出：「土耳其準備好了善盡其責，化解黑海兩個友善鄰國間的危機。」

國營土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導，厄多安建議俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）明天出席北京冬季奧運會開幕式後到訪土耳其。

就在外界擔心俄羅斯可能準備侵略烏克蘭之際，厄多安今天訪問烏克蘭，為繼英國、波蘭、荷蘭之後，近日到訪基輔的北大西洋公約組織（NATO）成員國領導人。他再度提出在土耳其舉辦普亭—澤倫斯基高峰會的構想。

土耳其、烏克蘭一如預期簽署自由貿易協定（FTA）。厄多安於儀式後說：「我們在敏感時期出訪。我們繼續支持烏克蘭主權和領土完整，包括克里米亞（Crimea）。」兩國共簽署八項合作協議。

自從俄羅斯2014年兼併克里米亞半島，導致俄、烏在烏東頓巴斯地區（Donbas）敵意升高以來，兩國始終深陷衝突之中。

俄羅斯最近在烏克蘭邊界附近集結數萬大軍，令人擔心克里姆林宮可能正計畫對這個前蘇聯加盟共和國再次發動軍事攻勢。莫斯科否認準備入侵，表示部隊正在當地演習。