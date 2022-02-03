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韓在野黨總統候選人主張親美 提薩德部署遭夾擊

中央社首爾3日專電
南韓最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅。歐新社
南韓最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅。歐新社

韓國最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅今天在電視辯論中表示，將改變目前過於親中、親北的態度，致力恢復韓美關係，並主張追加部署薩德，但面臨執政黨共同民主黨候選人李在明與正義黨候選人沈相奵夾擊。

李在明、尹錫悅、沈相奵及國民之黨候選人安哲秀等韓國民調支持率最高的4名總統候選人今晚受韓國放送公社（KBS）、首爾放送（SBS）、文化廣播公司（MBC）等三大電視台邀請進行本次大選首次電視辯論，在約2小時內就房地產供給、外交國安、青年工作機會等主題進行討論。

在外交國安議題上，韓國在美中兩強之間立場艱困，對於當選後將以何種順序與美國、日本、中國及北韓領導人會面，相較於李在明表示「沒必要訂出先後、會依狀況做出最具效益的決定」，尹錫悅明確訂出美國、日本、中國、北韓的順序，並強調「說了就會做到」。

尹錫悅認為，在共同民主黨執政期間，過於親中、親北的外交態度對韓美關係、韓日關係相當大的負面影響，主張應優先將外交導回正常態勢。

安哲秀同樣認為韓美同盟最為重要，其次則為對北韓給予各種支援的中國，之後才是北韓與日本。

對於尹錫悅可能挑動中國敏感神經的立場與政見，李在明與沈相奵戰線一致，並對尹錫悅提出追加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）的政見提出質疑。

李在明批評尹錫悅意圖利用薩德議題進行政治操弄，卻未考慮這種敏感議題可能影響民生，強調「必須與每年貿易順差高達50兆韓元的中國發展戰略關係」，不應為政治意圖招致中國反彈而影響經濟。

李在明主張部署薩德並非必要，並批評尹錫悅要在首都圈設置薩德的說法並不實際；沈相奵則表示，據她了解，薩德必須部署在北韓邊境的開城一帶才能有效保護首都圈，對尹錫悅打算在哪部署薩德提出質疑，並表示「軍事專家都沒有提出部署薩德，政治人物出面提出本身是種國安的民粹主義」。

尹錫悅則反指兩人理解錯誤，表示不清楚「哪裡的軍方說過薩德並非必要」，並反問若非必要，韓國軍方為何要開發類似系統，認為這實際上就能看出政府立場。

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