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家務員染疫 杜特蒂檢驗陰性隔離中

中央社馬尼拉3日專電
菲律賓總統杜特蒂。美聯社
菲律賓總統杜特蒂。美聯社

菲律賓總統府代理發言人諾格拉利斯今天說，因家務員感染COVID-19，總統杜特蒂正接受隔離，目前兩次檢驗結果為陰性。

諾格拉利斯（Karlo Nograles）今天發表聲明說，總統府證實杜特蒂（Rodrigo Duterte）因家務員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正接受隔離。

他表示，杜特蒂隔離期間持續工作，並與部會首長保持聯繫，確保緊急事項得到解決。

ABS-CBN新聞網報導，諾格拉利斯說，杜特蒂於1月30日接觸染疫者，1月31日和2月1日檢驗結果為陰性。

他證實，杜特蒂曾前往位於大馬尼拉地區聖胡安市（San Juan）的桑托斯樞機主教醫療中心（Cardinal Santos Medical Center），但「只是例行體檢」。

諾格拉利斯未透露杜特蒂何時前往醫院，也未答覆媒體詢問杜特蒂是否仍在醫院。

杜特蒂親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）則分享一張杜特蒂和私人醫師與他搭車前往醫院的自拍照，「只是證明他沒事」。

對於杜特蒂為何在隔離期間前往醫院體檢，克里斯多福．吳說，這是醫生的決定。

杜特蒂上一次在公眾面前現身，是1月24、25日分成兩段播放的預錄電視談話。

杜特蒂3月將滿77歲。他曾透露自己患有巴瑞特氏食道症（Barrett's esophagus）、柏格氏症（尼古丁誘發的閉鎖性脈管炎）、重症肌無力等痼疾，健康狀態備受關注。

去年3、4月間，杜特蒂在菲律賓疫情延燒之際，曾神隱兩周未公開露面，使得他的健康狀況再度成為話題。

杜特蒂 疫情 巴瑞特

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