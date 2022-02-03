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韓國N號房主謀傳在獄中經營部落格 法務部調查中

中央社首爾3日專電
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。（Getty Images）
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。（Getty Images）

韓國去年爆發製作性剝削影片的N號房事件，其中博士房主謀趙主彬（譯音）最近傳出在獄中經營部落格，上傳上訴立場等文章，當局表示已介入調查。

韓聯社報導，目前關押於首爾看守所的趙主彬去年8月起，在所涉案件仍在上訴時以「我是趙主彬」為題開始經營部落格（blog），上傳關於自己上訴的緣由及立場聲明。

趙主彬涉嫌在2019年5月至2020年2月間脅迫包括兒童、青少年在內的數名女性拍攝性剝削影片及照片，並有組織地利用名為「博士房」的網路匿名聊天室販賣、散布，被認定為犯罪組織，2020年3月落網、4月遭檢方起訴。

韓國最高法院去年10月駁回趙主彬提出的上訴，全案以42年有期徒刑定讞。

以趙主彬名義營運的部落格目前上傳有6篇文章，介紹欄中還附有Instagram帳號，但該帳號目前尚無任何公開貼文。

趙主彬在今年1月7日上傳長文中主張，法院採用的被害人證詞為謊言，並稱這次判決是法律屈從於輿論的結果，表示自己很「冤枉」。

韓聯社報導指出，趙主彬日前還曾上傳有關另一名因涉嫌散布兒童及青少年性剝削影片而遭處10年徒刑嫌犯的內容，但當天馬上又將文章刪除。

對此，法務部相關人員表示，據當局掌握狀況，趙主彬是透過書信向外傳遞訊息，由他人代為上傳部落格文章，首爾看守所目前正在調查部落格文章內容是否屬實。

趙主彬請人代為上傳文章的行為及內容雖未犯法，但因內容涉及被害人，恐怕對案件被害人心理造成二度傷害，並再次招來社會批評聲浪。

韓國相關法律規定，若受刑人向外傳遞書信可能影響教化效果，主管機關可檢查內容或限制書信寄出，但因趙主彬部落格內容並未違法、也未影響教化，當局恐怕難以實際予以限制。

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