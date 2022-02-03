我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

北加州灰狗巴士槍擊案 1人傷重不治 槍手被捕

調查：挪威中國體育交流政治化 破壞民主精神

中央社斯德哥爾摩3日專電
挪威前總理索爾伯格（Erna Solberg）。美聯社
挪威前總理索爾伯格（Erna Solberg）。美聯社

挪威廣播公司的調查報導揭露，挪威與中國的體育交流協議，透過不透明的協議過程，使得挪威冬季運動專業人士與中國運動員成為政治工具，恐威脅挪威民主精神。

挪威廣播公司（NRK）1月26日發布的調查報導系列紀錄片「焦點：為中國服務」（Brennpunkt: Alt for Kina），揭露挪威在2017年與中國簽訂的「體育合作諒解備忘錄」過程不透明，體育淪為政治工具，違背挪威提倡體育活動的自主性與民主精神。

挪威在2010年頒發諾貝爾和平獎給人權運動者劉曉波後，引起中國不滿，抵制挪威鮭魚進入中國市場，兩國外交關係降到冰點。

曾於2003年至2011年擔任國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee,IOC）委員的挪威企業家海柏格（Gerhard Heiberg）為了修補與中國關係，建議中國申辦冬季奧運，讓北京成為第一個辦理夏季與冬季奧林匹克運動會的城市。

2016年北京當局看上挪威在2014年冬奧的亮眼表現，以及海伯格在兩國的體育、政商人脈，透過海伯格從中牽線，促成了挪威與中國的體育交流計畫。

2017年4月，當時的挪威總理索爾伯格（Erna Solberg）出訪中國，重新開啟雙邊合作，體育交流便為其中一項計畫。以越野滑雪（Cross-country skiing）、跳台滑雪（Ski Jumping）、冬季兩項（Biathlon，結合越野滑雪和步槍射擊）和北歐混合式滑雪（Nordic Combined）的冬季運動為主，由挪威提供教練、陪練員、醫療人員等專業人士，訓練中國運動員，在冬季奧運奪牌。

招募挪威專業人士參與合作計畫的工作，由中資企業Swix China與中國滑雪協會（Chinese Ski Association）負責。中方提供優渥薪資，吸引超過60位的冬季運動專業人士參與此計畫，其中不乏挪威頂尖運動員，但根據挪威廣播公司的調查，目前只有8位留任。

雖有幾乎是挪威兩倍薪資的誘因，許多人卻是因為無法接受「中國式的體育」而中止合約。在訓練期間，監控運動員、教練的行徑，高壓權威的指導方式，臨時替換運動員，甚至在回中國訓練後摘除挪威教練指導工作的舉動，都讓崇尚獨立自主、民主體育精神的挪威人難以接受。

挪威廣播公司也揭露，挪威體育協會暨奧林匹克委員會（NIF）沒有參與兩國的合作計劃的安排與協商，是在雙邊合作確定之後，挪威體育協會才被告知。

挪威越野滑雪運動員薛爾道（Gudmund Skjeldal）對挪威廣播公司表示，這項合作計畫有很多問題，政治凌駕體育，中國是否想藉機影響挪威政治？

他呼籲國會展開調查，也質疑挪威體育協會現任會長休爾（Berit Kjøll）曾為華為挪威分公司的總裁，恐怕會模糊政治與體育之間的界線。

對此，休爾表示，她在接任體協會長前已辭去華為的職務，她對兩國的合作計畫持正面態度。

簽署備忘錄的前總理索爾伯格拒絕挪威廣播公司的訪問。

滑雪 運動員 北京

上一則

舌尖上的螢幕… 日本發明「品嘗電視」 舔一舔能嚐味

下一則

韓國N號房主謀傳在獄中經營部落格 法務部調查中

延伸閱讀

足球輸越南 海外華人評癥結：管理不佳 搏動力、體力也不夠

足球輸越南 海外華人評癥結：管理不佳 搏動力、體力也不夠
引發「人為健康問題」 挪威法院禁兩英國犬種育種

引發「人為健康問題」 挪威法院禁兩英國犬種育種
冬奧／烏克蘭體育部籲自家選手 避開俄運動員

冬奧／烏克蘭體育部籲自家選手 避開俄運動員
挪威政府邀請 神學士掌權後首次與西方國家對談

挪威政府邀請 神學士掌權後首次與西方國家對談

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21
利物浦大學學生琳絲姬。(取自琳絲姬臉書)

英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

2022-01-30 16:30

超人氣

更多 >
CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有關係

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化
Angelababy官宣恢單後首露面 3.9萬留言搶喊：老婆

Angelababy官宣恢單後首露面 3.9萬留言搶喊：老婆
一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭

一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度