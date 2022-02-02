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抽大麻誘發精神病 泰男子竟持剪刀「完全自宮」

編譯周辰陽／即時報導
每日郵報引述泰國清邁曼谷醫院一群醫師投至《醫學案例報告期刊》的文章指出，一名男子經歷可怕的大麻誘發精神病發作後，竟用一把剪刀剪斷了自己的「命根子」。圖為資料畫面。(路透)
每日郵報引述泰國清邁曼谷醫院一群醫師投至《醫學案例報告期刊》的文章指出，一名男子經歷可怕的大麻誘發精神病發作後，竟用一把剪刀剪斷了自己的「命根子」。圖為資料畫面。(路透)

每日郵報引述泰國清邁曼谷醫院一群醫師投至《醫學案例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）的文章指出，一名男子經歷可怕的大麻誘發精神病發作（Psychotic episode）後，竟用一把剪刀剪斷了自己的「命根子」。

Theerapon Tangsuwanaruk醫師表示，當事人是一名23歲泰國男子，自述曾有2年時間經常性抽大麻，停止使用3個月後，才又抽了2克大麻。然而，就在2小時後，他可能是因陰莖異常勃起（Priapism），導致生殖器開始出現持續性劇烈疼痛。

據指出，此症狀跟任何性刺激無關，且可能是抽大麻的副作用。當事人接著出現幻覺，自我檢查以找出疼痛來源時越變偏執，更感覺陰莖龜頭看狀「扭曲」。

根據報告，當事人為試圖根絕問題，拿剪刀數度「修剪」生殖器皮膚，隨後變成完全「自宮」，在陰囊留下2公分的「殘肢」與5公分撕裂傷。更加令人難以置信的是，當事人接著等了2個小時，直到止不住流血了，才前往清邁曼谷醫院求助。

Tangsuwanaruk醫師表示，醫護團隊曾短暫考慮替當事人重新連結切斷的生殖器，隨後因發現受創太嚴重、手術的可能感染風險和螞蟻汙染而作罷。文章指出，「末端生殖器被視為太髒和太過脆弱而無法重建，被切除的生殖器末端部位被螞蟻汙染，且有著脆弱的背側靜脈（Dorsal vein）」。

據報告，當事人的尿液篩檢驗出四氫大麻酚（THC）。這是大麻的的主要精神活性化學物質，負責給呼麻者「High」的感覺。同時，他的思覺失調（Psychosis）太過強烈，以至於在康復期間經歷約兩周的幻視及幻聽。

當事人據報出現「連貫、但情緒範圍有限的妄想」（Coherent but, delusional, with a restricted emotional range），並被診斷出患有物質引致精神病疾患（Substance-induced psychotic disorder），但沒有輕生傾向。經過兩周住院治療，當事人能坐著小便，幻覺也已停止，但計畫的延長剩餘生殖器長度手術則因他已經出院而沒有進行。

大麻 泰國 篩檢

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