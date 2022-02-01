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特赦組織：以色列對巴勒斯坦人政策構成種族隔離

特赦組織：以色列對巴勒斯坦人政策構成種族隔離

中央社耶路撒冷1日綜合外電報導
國際特赦組織將以色列標記為構成「種族隔離」的國家。(美聯社)
國際特赦組織將以色列標記為構成「種族隔離」的國家。(美聯社)

國際特赦組織（Amnesty International）今天加入其他人權組織行列，將以色列標記為構成「種族隔離」的國家，並指這一猶太國家視「巴勒斯坦人為較低等的種族群體」。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）說：「以色列在掌控的所有領土上，實施殘酷的隔離、掠奪和排除政策，顯然形同於種族隔離。」

「無論他們住在加薩走廊（Gaza）、東耶路撒冷（East Jerusalem）和約旦河西岸（West Bank）的其他地方，或以色列當地，巴勒斯坦人被視為較低等的種族群體，權利遭系統性地剝奪。」

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）強力駁斥特赦組織說法，稱之為「與現實脫節」，並指控「特赦組織引述的是恐怖主義組織散播的謊言」。

一年前，以色列人權團體貝塞林（B'Tselem）即斷言，以色列政策的目的是為「從約旦河（Jordan River）到地中海（實行）猶太人至上」，已符合「種族隔離」定義。

總部位於美國紐約的人權觀察（Human Rights Watch）去年4月成為首個公開指控以色列實施種族隔離的重要國際人權組織。

特赦組織的報告建立在前述主張上，即以色列所實施的種族隔離存在於被占領的巴勒斯坦領土和以色列境內。以色列的阿拉伯裔公民人口占20%以上。

特赦組織強調，並不是將以色列對待巴勒斯坦人的方式，與南非種族隔離時代的情況相比擬，但表示，以色列的行徑和政策符合國際法規範的種族隔離罪行標準。

以色列外交部要求特赦組織「撤回」報告。拉皮德說：「特赦組織曾是個受眾人尊敬的組織。今天，情況恰好相反。」

以色列 巴勒斯坦 猶太

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