影／小兵立大功 愛爾蘭漁民成功讓俄羅斯改軍演地點

俄羅斯 原計畫於2月在愛爾蘭外海約240公里處舉行軍演,愛爾蘭漁民憂心影響生計起而抗議,竟真的讓莫斯科同意更改演習地點,漁民們不禁驚呼「話語力量強過槍枝」。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,俄國 武裝部隊原定2月初於愛爾蘭外海240公里處的大西洋海域進行軍演。軍演地點不僅是愛爾蘭的專屬經濟區(EEZ),也是愛爾蘭漁民重要生計來源。

根據愛爾蘭運輸部上周發布的通知說,俄羅斯這場軍演預定將「使用艦砲、發射火箭」等,還說「軍演區域將有重大安全風險」。愛爾蘭南端城鎮卡斯敦貝雷(Castletownbere)居民告訴CNN,他們「擔心」、「憂慮」可能的危險。

愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲(Patrick Murphy)上周會見俄羅斯駐愛爾蘭大使費拉托夫(Yury Filatov),替漁民陳情。他們最初告訴俄方,無論有沒有軍演,他們都會出海捕魚。

根據俄羅斯大使館 發言人,費拉托夫原先呼籲漁民「切勿採取任何可能危及各方的挑釁行動」。這場以「漁船」取代「砲艇」的外交登上全球媒體頭條,但多數 人認為,挑戰俄國的各項努力都只會是徒勞。

不過,莫斯科當局1月29日宣布會更改軍演地點,以示善意,「目標是不妨礙捕魚作業」。

墨菲坦承「我真的很震驚」;他說:「我沒料到渺小、老弱的我們…會在國際外交上發揮影響力。」

愛爾蘭政府官員告訴CNN,早在莫斯科做出宣布前,兩國「火熱協商了48小時左右」。但墨菲認為,是他和其他漁民引發了全球對此議題的關注,進而讓莫斯科當局改變心意。

他說:「你並不預料俄羅斯這個國家會聽進一兩個漁民的話。這不顯示了簡單的小小一場對話可以改變世事?話語力量強過槍枝。我很高興。」

When you went in to speak to the Russian Ambassador, what did you say to him?



Well, first of all, we gave him some prawns.



How Irish fishermen turned diplomats. pic.twitter.com/bPkv5aOJvB