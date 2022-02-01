我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：國安部長與基層開會 邊境巡邏隊大吐苦水

北韓公布年度紀錄片 金正恩似步伐不穩健康引關注

影／小兵立大功 愛爾蘭漁民成功讓俄羅斯改軍演地點

中央社愛爾蘭卡斯敦貝雷31日綜合外電報導
愛爾蘭漁民（圖）憂心影響生計起而抗議，讓俄羅斯同意更改演習地點。（圖取自twitter.com/ISWFPO）
愛爾蘭漁民（圖）憂心影響生計起而抗議，讓俄羅斯同意更改演習地點。（圖取自twitter.com/ISWFPO）

俄羅斯原計畫於2月在愛爾蘭外海約240公里處舉行軍演，愛爾蘭漁民憂心影響生計起而抗議，竟真的讓莫斯科同意更改演習地點，漁民們不禁驚呼「話語力量強過槍枝」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄國武裝部隊原定2月初於愛爾蘭外海240公里處的大西洋海域進行軍演。軍演地點不僅是愛爾蘭的專屬經濟區（EEZ），也是愛爾蘭漁民重要生計來源。

根據愛爾蘭運輸部上周發布的通知說，俄羅斯這場軍演預定將「使用艦砲、發射火箭」等，還說「軍演區域將有重大安全風險」。愛爾蘭南端城鎮卡斯敦貝雷（Castletownbere）居民告訴CNN，他們「擔心」、「憂慮」可能的危險。

愛爾蘭南部與西部魚產組織負責人墨菲（Patrick Murphy）上周會見俄羅斯駐愛爾蘭大使費拉托夫（Yury Filatov），替漁民陳情。他們最初告訴俄方，無論有沒有軍演，他們都會出海捕魚。

根據俄羅斯大使館發言人，費拉托夫原先呼籲漁民「切勿採取任何可能危及各方的挑釁行動」。這場以「漁船」取代「砲艇」的外交登上全球媒體頭條，但多數 人認為，挑戰俄國的各項努力都只會是徒勞。

不過，莫斯科當局1月29日宣布會更改軍演地點，以示善意，「目標是不妨礙捕魚作業」。

墨菲坦承「我真的很震驚」；他說：「我沒料到渺小、老弱的我們…會在國際外交上發揮影響力。」

愛爾蘭政府官員告訴CNN，早在莫斯科做出宣布前，兩國「火熱協商了48小時左右」。但墨菲認為，是他和其他漁民引發了全球對此議題的關注，進而讓莫斯科當局改變心意。

他說：「你並不預料俄羅斯這個國家會聽進一兩個漁民的話。這不顯示了簡單的小小一場對話可以改變世事？話語力量強過槍枝。我很高興。」

俄羅斯 俄國 大使館

上一則

日本國會關切新疆人權決議 中國外交部：嚴重政治挑釁

延伸閱讀

兆元基建經費 拜登公布使用準則 籲各州長善用

兆元基建經費 拜登公布使用準則 籲各州長善用
小兵立大功 愛爾蘭漁民成功讓俄羅斯改軍演地點

小兵立大功 愛爾蘭漁民成功讓俄羅斯改軍演地點
墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭

墨菲簽4法 允墮胎、同婚、亞裔史必修、更新針頭
無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲

無證勞工申請紓困補助遲未領到 20團體譴責墨菲

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21
利物浦大學學生琳絲姬。(取自琳絲姬臉書)

英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

2022-01-30 16:30
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28

超人氣

更多 >
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」