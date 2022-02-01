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環球晶收購世創破局 德國朝野支持國安優先

中央社柏林1日專電
圖為中美晶與環球晶圓總公司。(記者鄭超文／攝影)
圖為中美晶與環球晶圓總公司。(記者鄭超文／攝影)

台灣半導體矽晶圓廠環球晶有意收購德國同業世創未獲德國政府批准，德國朝野以國安利益和科技主權為由表示歡迎。而歐盟為推動半導體供應鏈的在地化，將在8日公布法案。

德國朝野對德國經濟部在1月31日期限前沒有批准環球晶圓（GlobalWafers）收購世創（Siltronic）表示歡迎。國會經濟委員會副主席、執政黨社民黨（SPD）議員華特爾（Hannes Walter）接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，半導體產業具未來性，將製造能力留在歐洲和繼續擴充產能是正確的決定，「賣掉珍貴的財產無法贏得科技主權」。

德國上屆政府修法賦予經濟部權力，審查足以影響公共秩序或安全的併購。反對黨基民黨（CDU）黨團經濟政策發言人克洛克納（Julia Klöckner）指出，德國得重視自己的安全利益，這起併購案證明修法的正確性。

德國經濟部沒有批准環球晶收購世創，顯然與德國推動半導體業在地製造有關，世創生產的晶圓是其中不可或缺的一環。

一名政府知情人士日前即指出，將德國最後一家晶圓廠賣到亞洲實在說不過去，「政府大規模補助半導體業，卻同時同意賣掉一家這麼重要的企業，兩者互相矛盾」。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）去年12月一上任即選定32項半導體產業相關投資，準備由政府出資補助，納入歐盟的IPCEI框架。當時哈柏克指出，全球供應鏈吃緊，德國和歐洲不能再拖了，有必要推動在地製造。

IPCEI是歐洲共同利益重要項目（Important Project of Common European Interest）的縮寫，協助歐盟成員國打造具有戰略重要性的未來產業。歐盟預計2月8日公布歐洲晶片法案（European Chips Act），全力推動半導體業供應鏈的在地化。

德國 歐盟 供應鏈

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