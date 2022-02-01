環球晶收購世創破局 德國朝野支持國安優先

圖為中美晶與環球晶圓總公司。(記者鄭超文／攝影)

台灣半導體矽晶圓廠環球晶有意收購德國 同業世創未獲德國政府批准，德國朝野以國安利益和科技主權為由表示歡迎。而歐盟 為推動半導體供應鏈 的在地化，將在8日公布法案。

德國朝野對德國經濟部在1月31日期限前沒有批准環球晶圓（GlobalWafers）收購世創（Siltronic）表示歡迎。國會經濟委員會副主席、執政黨社民黨（SPD）議員華特爾（Hannes Walter）接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，半導體產業具未來性，將製造能力留在歐洲和繼續擴充產能是正確的決定，「賣掉珍貴的財產無法贏得科技主權」。

德國上屆政府修法賦予經濟部權力，審查足以影響公共秩序或安全的併購。反對黨基民黨（CDU）黨團經濟政策發言人克洛克納（Julia Klöckner）指出，德國得重視自己的安全利益，這起併購案證明修法的正確性。

德國經濟部沒有批准環球晶收購世創，顯然與德國推動半導體業在地製造有關，世創生產的晶圓是其中不可或缺的一環。

一名政府知情人士日前即指出，將德國最後一家晶圓廠賣到亞洲實在說不過去，「政府大規模補助半導體業，卻同時同意賣掉一家這麼重要的企業，兩者互相矛盾」。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）去年12月一上任即選定32項半導體產業相關投資，準備由政府出資補助，納入歐盟的IPCEI框架。當時哈柏克指出，全球供應鏈吃緊，德國和歐洲不能再拖了，有必要推動在地製造。

IPCEI是歐洲共同利益重要項目（Important Project of Common European Interest）的縮寫，協助歐盟成員國打造具有戰略重要性的未來產業。歐盟預計2月8日公布歐洲晶片法案（European Chips Act），全力推動半導體業供應鏈的在地化。