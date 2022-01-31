我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大總理杜魯多確診新冠 狀況良好

NBC：克魯茲沒放棄總統夢 2024仍想放手一搏

英阻入侵烏克蘭擬制裁俄國企業 莫斯科矢言報復

中央社莫斯科31日綜合外電報導
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。美聯社
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。美聯社

克里姆林宮今天譴責英國打算制裁俄羅斯企業、以嚇阻莫斯科入侵鄰國烏克蘭，並矢言必要時將予以報復。英國首相強生今天稍晚則將和俄國總統普亭通話。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天告訴天空新聞網（Sky News），英國將在下周公布新法案來擴充制裁手段，使得「任何有利於克里姆林宮與俄羅斯政權的企業」可能被鎖定，「普亭（Vladimir Putin）的寡頭企業家將無處可逃」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示：「倫敦這番言論令人非常擔憂，且不僅對我們的企業而言如此。這證明倫敦方面有相當大的不可預測性，對國際金融結構構成嚴重關切因素。」

培斯科夫稱英國舉動是「毫不掩飾對企業的攻擊」。他說：「英國內閣實際上是在威脅自家大企業。盎格魯-撒克遜人正在大大激化歐陸的緊張局勢。」

培斯科夫還表示，若俄羅斯企業遭到制裁鎖定，莫斯科將以「報復措施」回應，而「這些措施將基於我們自身的利益」。此外他未提供更多細節。

莫斯科在烏克蘭邊境部署數以萬計兵力後，俄羅斯與西方國家之間的關係降至冷戰以來最低點。北大西洋公約組織（NATO）和歐洲成員國擔憂俄國正計劃入侵烏克蘭，因而探索在當地擴大軍事部署可能性。

英相強生（Boris Johnson）的發言人今天表示，強生預計今天下午與普亭對話。這是倫敦就烏俄緊張局勢試圖向莫斯科施壓的一環。發言人還說，強生與特拉斯將在明天前往烏克蘭。

在美俄關係也因烏克蘭問題高度緊繃之際，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天在記者會宣布，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）明天將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透過電話交談。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。美聯社
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。美聯社

英國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

加拿大總理杜魯多確診新冠 狀況良好

下一則

維吾爾和西藏團體 籲歐盟擴大制裁中國官員

延伸閱讀

強生相位不保？外交大臣不認同

強生相位不保？外交大臣不認同
普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判

普亭稱無意打烏克蘭 將尋「諾曼第模式」與德法烏談判
拜登退無可退 不能被俄羅斯輪盤嚇倒

拜登退無可退 不能被俄羅斯輪盤嚇倒
俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」

台灣哪些名人外遇後成功洗白？ 網友一致點名「他們」
烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了

烏內部、西方國家雜音多 德駐美大使：柏林，我們有麻煩了