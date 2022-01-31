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法國左派初選結果出爐 候選人分化加劇

中央社巴黎31日專電
法國總統大選左派候選人不願團結。前司法部長陶比拉(中)從選民自發舉辦的初選勝出，但幾乎無人買單。(美聯社)
法國總統大選左派候選人不願團結。前司法部長陶比拉(中)從選民自發舉辦的初選勝出，但幾乎無人買單。(美聯社)

法國總統大選進入倒數，相較於採合作策略的右派，左派候選人不願團結。選民自發舉辦初選結果昨晚出爐，前司法部長陶比拉勝出，但幾乎無人買單，左翼各黨分化恐更嚴重。

距離法國總統大選還有兩個多月，相較於右派各黨幾個月前進行初選，共同推舉大巴黎區域委員會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse）作為候選人問鼎大位，左翼與生態政黨候選人各家爭鳴，無人願意退讓，也不願舉辦初選。

為避免分散選票，選民動員自行舉辦名為「人民初選」的左派候選人初選投票，共計39萬2738人參與。

昨晚投票結果出爐，由15日突然宣布參選、最後一刻才加入投票名單的前司法部長陶比拉（Christiane Taubira）勝出，但其他候選人無法接受結果，人民初選恐怕做白工，無法達到預期效果。

排名第2的是生態綠黨（EELV）候選人賈多（Yannick Jadot），緊跟其後的是極左派政黨「不屈法國」（LFI）領導人梅蘭雄，第4為歐洲議員拉胡圖羅（Pierre Larrouturou）。巴黎現任市長、社會黨（PS）候選人伊達戈（Anne Hidalgo）居第5，令人跌破眼鏡，法媒形容這是伊達戈的一盆當頭冷水。

初選結果對候選人沒有強制性。在人民初選前，主要候選人中只有左翼激進黨（Parti radical de gauche）的陶比拉和拉胡圖羅表示願接受投票結果；如今陶比拉勝出，她呼籲競爭者尊重人民意志。

陶比拉勝出後向支持者說，「我們渴望一個團結的左翼、一個奮起的左翼，前方美好道路等著我們」。她也表示將致電其他候選人，「我了解他們的抗拒，但我也知道他們的智慧及對共同利益的意識。我們將共同打造這同盟」。

然而賈多昨晚接受法國電視一台（TF1）訪問時回應，他對初選「沒有什麼好說的」。他說，「這是為陶比拉辦的人民初選，她也成為征服者。又多了一個候選人」。他的生態綠黨同僚也向媒體表示，「初選目的應該是減少左派候選人數，然而現在又多了一個」。

極左派候選人梅蘭雄依舊態度強硬，指不想接到總統大選競爭者的電話，並表示左派初選「不關我的事」。

得票吊車尾的候選人波德里（Anna Agueb-Porterie）因不滿名單最後加入陶比拉，決定轉向支持梅蘭雄。共產黨候選人魯塞（Fabien Roussel）今早也宣布，不會支持以陶比拉為首的同盟。

遭當頭棒喝的巴黎市長伊達戈同樣表示對結果不買帳，她強調不會放棄選戰，會「堅持到底」。

針對初選量身定做的指控，陶比拉今天告訴法國新聞電台（France Info），「這對舉行與參與初選投票的人而言，是極度不尊重」。她重申希望左派凝聚，因為「唯有團結，左派才能勝利」。

然而，就目前左派各黨候選人的態度來看，左派團結之路恐怕只會更艱難。

法國總統大選將於4月10日舉辦第一輪投票，目前民調最高的現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）仍未宣布參選，但已在日前悄悄啟動競選網頁。

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