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北韓試射「火星12型」飛彈 射程可達美國關島

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北韓試射「火星12型」飛彈 射程可達美國關島

國際組／綜合報導
南韓電視台31日報導北韓成功試射「火星12型」中遠程彈道飛彈。(美聯社)
南韓電視台31日報導北韓成功試射「火星12型」中遠程彈道飛彈。(美聯社)

北韓官媒朝中社1月31日宣布，30日成功試射「火星12型」中遠程彈道飛彈，這是自2017年以來北韓首次試射該型飛彈。多家日媒解讀，這暗示北韓已量產火星12型飛彈，並進入實戰部署階段。

朝中社指出：「這次檢查試射之目的，就是針對地對地的火星12型中長程飛彈執行抽樣檢查，並驗證這套武器系統的整體精準度。」

朝中社報導，北韓國防科學院和第二經濟委員會等單位共同實施這次試射，在確保鄰國安全的情況下發射這枚飛彈，並且在試射的彈頭安裝攝影機，可以拍攝在空中的畫面。

火星12型最大射程約5000公里，北韓在2017年曾進行三次火星12型試射。

日本時事通信社和產經新聞皆報導，北韓似在暗示已量產火星12型飛彈，並進入實戰部署階段。日本經濟新聞也做同樣解讀，由於北韓方面主張這次是針對飛彈的量產型做「驗收射擊」，暗示火星12型已來到實戰部署階段。

分析指出，北韓上月30日試射採用「高飛軌道」，若採一般射角，射程可遠達4500至5000公里，不僅涵蓋美軍重要基地所在的關島，「實戰部署若屬實，意味著對日本帶來的威脅也將進一步升高」。

北韓近期還暗示，可能毀棄2018年起停止核試與試射洲際彈道飛彈（ICBM）的宣示，這次試射射程涵蓋關島與駐日美軍基地的彈道飛彈，更進一步給外界「毀約」印象，警告美國拜登政府的用意明顯。

北韓 火星 彈道飛彈

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