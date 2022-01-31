以總統訪問之際 阿聯攔截葉門叛軍飛彈攻擊

以色列總統赫佐格到訪阿拉伯聯合大公國。(美聯社)

阿拉伯聯合大公國今天宣布攔截葉門反叛組織「青年運動」發射的一枚彈道飛彈 ，「青年運動」也證實這場2周來第3度攻擊，時值阿聯正在接待首度正式到訪的以色列 總統赫佐格。

路透報導，親伊朗的「青年運動」（Houthi）今天表示，他們除了朝阿布達比發射數枚彈道飛彈，還派出數架無人機前往阿聯商業中心杜拜。

「青年運動」軍事發言人沙里亞（Yahya Sarea）在電視談話中說：「我們重新對公民、居民和企業發布警告，遠離未來這段時期將成為鎖定目標的重要總部和設施。」

「青年運動」近期對阿聯的連串攻擊，包括17日派無人機空襲阿布達比造成3人死亡，反映出「青年運動」與沙烏地阿拉伯為首、阿聯參與的聯軍之間葉門戰爭加劇。美國也對盟邦阿聯受到攻擊表示譴責。

阿聯國防部表示，他們在午夜過後20分攔截這枚飛彈，碎片落在無人居住地區。阿軍未說明飛彈是朝阿布達比或杜拜發射。

阿聯高階官員加爾加希（Anwar Gargash）稱「青年運動」的攻擊行動是「無用的」挑釁，阿聯基於保衛國家安全與主權會加以應對處理。他在推特 （Twitter）發文表示：「誰測試阿聯，就是搞錯狀況。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則在推特寫道：「以色列總統為了搭起橋樑和促進區域各地穩定，正在阿聯進行訪問；同時間『青年運動』卻繼續發動攻擊，威脅民眾生命。」

赫佐格（Isaac Herzog）除了訪問阿布達比，與阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）討論安全與雙邊關係議題，他今天還前往杜拜出席2020年世界博覽會（Expo 2020）。

赫佐格在一場演說中表示，由於阿聯和巴林等國2020年在美國斡旋下，與以色列達成所謂「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），讓彼此外交關係正常化，他期待更多國家也會跟進。