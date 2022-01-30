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批疫苗假訊息 瓊妮密契爾追隨尼爾楊 下架Spotify音樂

中央社洛杉磯28日綜合外電報導
加拿大民謠傳奇瓊妮密契爾(中)。(美聯社)
加拿大民謠傳奇瓊妮密契爾(中)。(美聯社)

加拿大老牌搖滾傳奇歌手尼爾楊之後，加拿大民謠傳奇瓊妮密契爾也加入抵制Spotify行列，今天宣布基於Spotify散播有關疫苗的「謊言」，她的歌曲也將自這個音樂平台下架。

尼爾楊（Neil Young）先前發表公開信表示，每集有1100萬聽眾收聽喬羅根（Joe Rogan）在Spotify上的Podcast，他卻「散布有關疫苗的假消息－可能導致他人死亡」，他不想和喬羅根一同出現在Spotify，因此要求Spotify將自己的音樂下架。

法新社報導，瓊妮密契爾（Joni Mitchell）在個人官網宣布支持尼爾楊的作法，表示「我決定將我的所有音樂自Spotify下架。」

她指出，「不負責任的人在散播謊言，代價是民眾的性命。在這個議題上，我和尼爾楊，以及全球科學及醫學社群站在一起。」

瓊妮密契爾的網站上也刊登一封醫療人員及其他科學家給Spotify的公開信，呼籲Spotify建立假訊息政策，阻止喬羅根再三傳播疫情的不實訊息及陰謀論。

Spotify並未立即就此置評。

尼爾楊有成名曲Heart of Gold和Harvest Moon，他於這週告訴Spotify必須在他和喬羅根之間二選一，隨後尼爾楊的歌曲從Spotify下架。

尼爾楊在官網發布公開信寫道，「Spotify已經成為散布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）假訊息，對人命安全造成威脅的平台。為了錢販售謊言。」

「我明白我不能繼續支持Spotify對喜愛音樂大眾，散布對人命安全造成威脅的不實訊息。」

尼爾楊在Spotify每個月有超過600萬名聽眾，瓊妮密契爾有370萬名。

喬羅根與Spotify簽署多年獨家協議，據信總額高達1億美元，他的追隨者更是眾多。但批評人士表示，他的Podcast是傳播陰謀論和不實訊息的平台，尤其是COVID-19相關議題。

Spotify 疫苗 加拿大

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