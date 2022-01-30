我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蕨空橋斷橋驚魂 加班公車司機：能活下來充滿感激

2非裔男大雪中闖紐約華埠寺廟 功德箱險被盜

BBC同意調薪32% 伊斯坦堡員工罷工畫下句點

中央社安卡拉30日專電
英國廣播公司與其伊斯坦堡辦事處員工最新一輪勞資協商達成今年調薪32%，並且提高員工福利的協議，自去年12月中旬展開的土耳其13年來首見媒體罷工畫下句點。(路透)
英國廣播公司與其伊斯坦堡辦事處員工最新一輪勞資協商達成今年調薪32%，並且提高員工福利的協議，自去年12月中旬展開的土耳其13年來首見媒體罷工畫下句點。(路透)

英國廣播公司與其伊斯坦堡辦事處員工最新一輪勞資協商達成今年調薪32%，並且提高員工福利的協議，自去年12月中旬展開的土耳其13年來首見媒體罷工畫下句點。

土耳其近幾個月來物價漲勢迅猛，英國廣播公司（BBC）伊斯坦堡辦事處十幾位員工對公司原先宣布的調薪幅度不滿，去年12月間展開罷工。

罷工員工為土耳其記者工會（TGS）會員，TGS因此參與勞資協商。半島電視台（Al Jazeera）報導，資方同意調薪幅度從原來的20%增至32%，資方負擔的私人醫療保險對象涵蓋勞工家屬、提高午餐津貼額度，資方並承諾每年為員工支付最高1200里拉（約90美元）眼鏡費，勞資終於達成協議。

TGS主席杜爾穆什（Gokhan Durmus）指出，BBC連續兩年調薪幅度遠低於通貨膨脹率，勞方在與資方集體談判失敗後決定展開這場土耳其13年來首見的媒體罷工。

杜爾穆什指出：「這是土耳其自從2009年以來第一場媒體罷工，而且還是在英國廣播公司伊斯坦堡辦事處。在土耳其的國際媒體沒有發生過罷工。」他表示，不管對於任職國際或本地媒體的記者而言，這場罷工給未來提供範例，有其重要性。

BBC員工去年12月中旬宣布展開罷工，並且在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的辦公室外拉起布條。

里拉兌美元匯價去年貶值44%，直到去年12月20日政府宣布因匯價波動而對里拉存戶造成的損失由國家補償，里拉匯價才止貶持穩。

土耳其去年12月通膨率高達36.08%，創2002年9月以來新高；其中「交通」、「糧食與非酒精飲料」分別年增53.66%、43.8%。

由於電價、天然氣價和油價顯著上揚，物價全面飆漲，民眾實際購買力嚴重下跌，民眾日子難過，在雪中排隊購買由政府進行價格補貼的麵包。為了挽救支持度，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年12月16日宣布，將今年基本工資一口氣大幅調漲50.4%，成為4250里拉（約313美元）。

罷工 英國 醫療保險

上一則

再見了東京 日本大批青年搬離首都圈

延伸閱讀

說實話卻丟了烏紗帽 土耳其官員認通膨率達36.1%被拔官

說實話卻丟了烏紗帽 土耳其官員認通膨率達36.1%被拔官
土耳其新增確診9萬4783例 連3天創新高紀錄

土耳其新增確診9萬4783例 連3天創新高紀錄
俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其

俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其
暴雪襲南歐 希臘、土耳其航班停飛 馬路變「汽車墳場」

暴雪襲南歐 希臘、土耳其航班停飛 馬路變「汽車墳場」

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
俄羅斯總統普亭。歐新社

普亭到底在想什麼？專家：美、中、德壯了他的膽

2022-01-25 00:20

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年

除夕禁忌多 10大地雷千萬別踩 觸犯恐倒楣一整年
「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者

「Omicron的妹妹」襲美 傳播力強1.5倍 威脅未接種者