我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭城驚傳6車連環撞意外 造成9人身亡

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

再見了東京 日本大批青年搬離首都圈

編譯李京倫／報導
日本群馬縣館林市一個公園的針葉天藍繡球花海。（Getty Images）
日本群馬縣館林市一個公園的針葉天藍繡球花海。（Getty Images）

日本總務省28日公布報告指出，2021年遷入東京都者超過遷出者的人數、也就是「淨遷入」人數為5433人，是自2014年日本政府開始追蹤這類數據以來最低紀錄。

東京是日本人口最多的城市，但由於新冠疫情持續以致遠距工作逐漸普及，似乎開始失去吸引力。

雖然2021年遷入東京的人仍比遷出的多，但淨遷入人數是連續第二年創新低，共有41萬4734人遷出東京，比2020年多了近1萬3000人，比疫情前通常是35萬到40萬人的數據大增。

日經亞洲評論報導，2020年遷出東京的人中，超過半數搬到鄰近的埼玉、千葉和神奈川縣。但有愈來愈多的人因為選擇遠距工作，搬到更遠的地方。去年10月日本生產力中心發布的調查顯示，約兩成受訪者說正在遠距工作。

就連通常會被東京吸引的青年，也有不少人從東京遷出。去年，從東京搬到埼玉、千葉和神奈川縣的的30到34歲民眾，超過遷入東京的民眾，是2014年來首次。

同時，2021年從東京搬到首都圈以西山梨縣的民眾成長14%，往北搬到茨城縣和群馬縣的民眾則各增加6%和2%。

一名33歲男性上班族說，因為疫情和家人，他決定從東京文京區搬到北方80公里外的群馬縣館林市。

他說：「我不想換工作，所以選擇住在距離我的東京辦公室通勤時間還可接受的地方。現在我們住更大的房子，我也喜歡在大自然環境中跟孩子相處。」

日本 疫情

上一則

北韓今年第7次搗彈 專家：意在對制裁問題向中美施壓

延伸閱讀

習俗篇／日本「初詣」祈福 南韓也發壓歲錢

習俗篇／日本「初詣」祈福 南韓也發壓歲錢
日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022 大放光彩

日本富士高端醫療按摩椅在CES 2022 大放光彩
圍棋／張栩12歲次女張心治將成職業棋士 創最年少紀錄

圍棋／張栩12歲次女張心治將成職業棋士 創最年少紀錄
不敵疫情蔓延...東京淨遷入人數創新低 較2020年減逾2萬人

不敵疫情蔓延...東京淨遷入人數創新低 較2020年減逾2萬人

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30

超人氣

更多 >
媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？

美國房價飆漲 房市「泡沫」又來了嗎？
紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出

紐約州積雪最多達24吋 逾2000航班取消 州長警告別外出
卡夫亨氏3月起漲價 咖啡調高5% 火雞培根30%最高

卡夫亨氏3月起漲價 咖啡調高5% 火雞培根30%最高