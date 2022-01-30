再見了東京 日本大批青年搬離首都圈

日本群馬縣館林市一個公園的針葉天藍繡球花海。（Getty Images）

日本 總務省28日公布報告指出，2021年遷入東京都者超過遷出者的人數、也就是「淨遷入」人數為5433人，是自2014年日本政府開始追蹤這類數據以來最低紀錄。

東京是日本人口最多的城市，但由於新冠疫情 持續以致遠距工作逐漸普及，似乎開始失去吸引力。

雖然2021年遷入東京的人仍比遷出的多，但淨遷入人數是連續第二年創新低，共有41萬4734人遷出東京，比2020年多了近1萬3000人，比疫情前通常是35萬到40萬人的數據大增。

日經亞洲評論報導，2020年遷出東京的人中，超過半數搬到鄰近的埼玉、千葉和神奈川縣。但有愈來愈多的人因為選擇遠距工作，搬到更遠的地方。去年10月日本生產力中心發布的調查顯示，約兩成受訪者說正在遠距工作。

就連通常會被東京吸引的青年，也有不少人從東京遷出。去年，從東京搬到埼玉、千葉和神奈川縣的的30到34歲民眾，超過遷入東京的民眾，是2014年來首次。

同時，2021年從東京搬到首都圈以西山梨縣的民眾成長14%，往北搬到茨城縣和群馬縣的民眾則各增加6%和2%。

一名33歲男性上班族說，因為疫情和家人，他決定從東京文京區搬到北方80公里外的群馬縣館林市。

他說：「我不想換工作，所以選擇住在距離我的東京辦公室通勤時間還可接受的地方。現在我們住更大的房子，我也喜歡在大自然環境中跟孩子相處。」