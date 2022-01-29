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俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

編譯盧炯燊／綜合29日電
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄羅斯目前在烏克蘭東邊界部署超過10萬大軍，南部克里米亞早於2014年被俄國占領，北部的白俄羅斯正與俄羅斯舉行聯合軍演，因此烏克蘭除了黑海外，陸地三面被俄軍重重包圍，邊境基本上沒有設防。

烏東兵力 難調北協防

由於烏克蘭的大部分軍力集中東部，對抗俄羅斯支持的分離主義分子，因此軍事分析家和烏克蘭自己也承認，一旦俄羅斯從白俄揮軍，根本沒法召集必要的部隊來保衛北部邊境，而此處離首都基輔僅140公里。

烏克蘭去年秋天在北部邊境部署了8500名武裝人員，除軍隊外還包括邊防警察、國民警衛隊，主要是防止白俄將中東難民運送到過來。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov) 指出，白俄一向不會威脅烏克蘭，威脅只是來自俄羅斯。

新的視頻顯示，俄羅斯重型軍事裝備繼續抵達白俄，藉著與白俄聯合軍演，俄羅斯每天都有新的部隊及先進武器，包括特種部隊、空降部隊、S-400 防空系統及數百架飛機，分別部署在白俄9個不同基地及機場。俄羅斯國防部副部長福明(Aleksandr V. Fomin)指出，聯合軍演的目的是共同消除威脅和穩定邊境局勢。

從歷史上看，白俄幾乎沒有給烏克蘭帶來麻煩，總統盧卡申科(Aleksandr G. Lukashenko)過去很大程度上避免在俄、烏之間選邊站，但 2020年8月的總統選舉後，國內爆發大規模示威幾乎下台，俄羅斯總統普亭出手救了他，最終他倒向了俄羅斯。

普亭的親密盟友馬洛費耶夫(Konstantin Malofeev)是一家投資集團的負責人，也經營一個親克里姆林宮媒體。他表示，根據目前的軍事力量，俄羅斯要控制烏克蘭僅需要兩天時間。

他說，俄烏爆發軍事衝突不可能是一場戰爭，更不會是一場長期戰爭，因為雙方軍事潛力差異巨大，烏克蘭根本沒法扺禦，唯一的和平是透過談判解決。

俄軍演習 愛爾蘭抗議

與此同時，俄羅斯海軍原定在愛爾蘭西南部240公里的北大西洋海域，舉行火砲射擊演習，引起愛爾蘭漁業組織不滿，俄方宣布更改演習計畫。

俄國駐愛爾蘭大使菲拉托夫(Yury Filatov)29日發出聲明指，應愛爾蘭政府及漁業組織要求，俄羅斯2月3日至8日的海軍演習將避開愛爾蘭專屬經濟區，以避免妨礙愛爾蘭捕魚活動。

愛爾蘭外交部長科文內(Simon Coveney)歡迎俄方的決定。

俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

白俄羅斯 烏克蘭 邊境

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