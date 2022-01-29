我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡夫亨氏3月起漲價 咖啡調高5% 火雞培根30%最高

冬季風暴襲擊紐約州 紐約市積雪達12吋

美國關切世衛高官遭控岐視濫權 譚德塞：已啟動調查

中央社布魯塞爾29日專電
世界衛生組織秘書長譚德塞。美聯社
世界衛生組織秘書長譚德塞。美聯社

世界衛生組織西太平洋區域主任葛西健遭員工指控種族歧視及言語霸凌等，美國今天要求世衛報告內部職權濫用現象，對此世衛組織秘書長譚德塞表示已啟動調查。

世衛組織（WHO）自1月24日至今天舉行執行委員會議，本屆會議除通過提名譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為第二任秘書長，另探討應對突發公共衛生事件、世衛財務籌資、全球健康倡議等數十項議題，但在今天下午閉幕前，會員國對媒體報導葛西健（Takeshi Kasai）的職權濫用報導提出關切。

美國代表發言表示，不對相關指控採取預判，但美國認為種族岐視不僅侵犯員工，而且影響世衛的核心價值，世衛在全球各區域的工作非常關鍵，一個組織不僅看重領導力，所有職位的員工也都非常重要，因此敦促世衛了解並回報相關調查。

譚德塞則回應世衛已經啟動內部調查，但指在目前階段無法對外進一步說明，另會對相關員工提供必要協助。

根據法新社報導，葛西健被指透過一種「全面霸凌與公然嘲弄」的文化，在菲律賓馬尼拉世衛西太平洋辦公室內主導著一個「有毒的氛圍」，不過葛西健矢口否認。

因「擔心報復」而匿名的員工指控，葛西健「會對特定國籍的員工出言羞辱」，特別是菲國當地員工。

世衛 譚德塞 霸凌

上一則

海底管線漏油 泰國濱海餐旅業者嘆生計受創

延伸閱讀

美國歐盟支持納入台灣 今年參與WHA前哨戰開打

美國歐盟支持納入台灣 今年參與WHA前哨戰開打
世衛執委會通過提名 秘書長譚德塞同額競選可望連任

世衛執委會通過提名 秘書長譚德塞同額競選可望連任
世衛：6成人恐染Omicron 歐洲疫情可望終結

世衛：6成人恐染Omicron 歐洲疫情可望終結
歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

歐洲人恐6成染疫 一旦疫情退燒…全球將有數月免疫期

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30
俄羅斯總統普亭。歐新社

普亭到底在想什麼？專家：美、中、德壯了他的膽

2022-01-25 00:20

超人氣

更多 >
大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這

大咖楊冪、趙麗穎到Angelababy都離婚 原因出在這
美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突

美中火藥庫 秦剛：台灣可能讓兩國捲入軍事衝突
安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明

安以軒老公驚傳被捕 澳門警方明開記者會說明
美軍F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真

美軍F-35C撞航母墜南海 第7艦隊：網傳「入水」照為真
世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買

世說新聞／評測Costco10元年貨 哪些值得買