不讓中國稱心 維權人士籲運動員北京冬奧表異議

人權運動人士今天呼籲對中國主辦的北京冬季奧運採取行動表達抗議，他們稱這屆冬奧是「種族滅絕冬奧」，並懇求運動員 和贊助商出聲表達反對意見。

美聯社報導，在人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）主辦的網路記者會上，代表中國異議人士及維吾爾 與西藏少數民族的運動人士，對出席北京冬奧 的國際人士發出疾呼，希望他們對中國主辦冬奧表達反對意見。北京冬奧將於下週開幕。

原為中國維權人士、現為美國芝加哥大學（University of Chicago）客座教授的滕彪表示：「2022年冬季奧運將以種族滅絕冬奧被人記住。中國的目的，正是將運動場館變成展現政治正當性的舞台，以及洗白所有那些殘暴事跡的工具。」

中國在強硬派領導人習近平統治下，對人權的打壓遍布社會。包括香港當局2019年鎮壓當地反政府示威，以及北京中央政府通過國安法扼殺異議，造成運動人士被捕、公民社會團體解散。

另一方面，研究人員指出，中國西部新疆地區近幾年估計至少有100萬人被關在再教育營，大多數是維吾爾人。

一名英國知名律師為了判斷中國疑似侵犯維吾爾人人權的證據，成立了一個獨立的非正式組織。根據這個組織去年12月做出結論，認定中國政府犯下種族滅絕。

維權人士未能達成全面抵制北京冬奧的目標，但持續大聲說出意見。

西藏行動中心（Tibet Action Institute）主任拉珍哲彤（Lhadon Tethong）表示：「你沉默就給他們力量。這就是他們夢寐以求的：全世界按照中國的遊戲規則，跟在中國的領導後面走，為了一切如常，別過頭不去看這些殘暴事跡和犯罪。」

拉珍哲彤直接向美國、英國和法國的運動員及其他人喊話。她說：「我個人認為，你們應該利用你們的平台、你們的優勢地位和這個歷史機會，你們必須對種族滅絕浪潮表達抗議。」