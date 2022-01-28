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倫敦警要求避提刑調事件 強生違規報告恐再延宕

中央社倫敦28日綜合外電報導
英國首相強生。（歐新社）
英國首相強生。（歐新社）

英國倫敦警方今天要求，內閣辦公廳對首相強生是否違反COVID-19防疫規定所做的調查報告，對違規活動只能「最低程度指涉」。這份攸關強生首相寶座的報告，公布時間恐又得延後。

路透社報導，強生（Boris Johnson）遭控在英國厲行防疫封鎖期間，違規在唐寧街（Downing Street）10號官邸暨辦公室舉行派對，首相大位面臨空前威脅。他至今頂住越來越強的下台呼聲，要求國會議員靜待調查報告出爐。

強生政府為了對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，對全國民眾強加若干限制。但強生和幕僚面臨數項指控，說他們違反這些規定出席唐寧街派對。英國內閣辦公廳高層官員格雷（Sue Gray）正帶頭調查這些事件。

格雷的調查報告原本預計本週公布，但倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service, the Met）25日表示，他們已對其中一些疑似違規事件展開調查，以判斷是否涉及刑事犯罪，使得報告公布時程受到影響。

倫敦警方本身也因起初拒絕調查這些疑似違規事件，而遭受批評。

倫敦警方今天又發布聲明表示：「針對都會區警察局正在調查的事件，我們要求內閣辦公廳的報告做最低程度指涉。」

聲明還說：「對於報告中的其他事件，都會區警察局並不要求任何限制，也不要求報告延後公布。但我們與內閣辦公廳持續聯絡，包括針對報告內容，以避免我們的調查受到任何不利影響。」

英國官員正努力想辦法在不影響刑事調查下公布格雷報告。一些國會議員擔心報告可能因此摻水。部分議員指出，報告公布時間也可能延後。

英國 警察 防疫

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