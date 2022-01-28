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民調平手急了？李在明顧問豪言超越文在寅的北韓政策

編譯羅方妤／即時報導
南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明（左）與最大在野黨國明力量黨候選人尹錫悅（右），支持度均為35%。歐新社
南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明（左）與最大在野黨國明力量黨候選人尹錫悅（右），支持度均為35%。歐新社

南韓今年3月9日將舉行總統大選。南韓民調機構「南韓蓋洛普」28日發布民調顯示，執政黨共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國明力量黨候選人尹錫悅，支持度均為35%。

李在明團隊最高安全顧問、前南韓統一部部長李鐘奭（音同「士」）接受路透訪問時發下豪語，目標重啟美國和北韓無核化談判，做到總統文在寅任內未竟之事。策略可能包括重申試射國際禁止武器為「挑釁」，及提議美國在北韓廢除核武和飛彈計畫時，分階段鬆綁制裁，但若北韓變卦也將相應恢復制裁。

李鐘奭是南韓故總統金大中「陽光政策」重要創造者，該政策用於和平解決兩韓分裂。金大中2000年和時任北韓領導人金正日，進行兩韓分裂後首次南北韓峰會。

李鐘奭的言論顯示與文在寅徹底決裂。文在寅政府長期以來被控對北韓態度過於軟弱，避免加入國際譴責及形容北韓試射飛彈是「挑釁」。南韓政府長期以來都會發表這類言論，但自北韓領導人金正恩胞妹金與正去年9月抨擊南韓「傲慢又自以為是的典型雙重標準」，文在寅就沒有使用這類言論。

李鐘奭表示，定義核武和彈道飛彈試射為挑釁是合理的，聯合國安理會決議也禁止測試這類武器。他說：「這是很常見的言論，但被過於政治化。告訴北韓取消所有軍事活動，將意味他們不配擁有任何武力。但全球規範顯示，測試任何核武和彈道飛彈可被認為是種挑釁。」

李鐘奭稱若李在明當選，政府將制訂政策藍圖，平壤當局廢除核武和飛彈計畫時，華府當局可實際分階段鬆綁制裁；政策附加「反彈條款」，若北韓變卦將恢復制裁。

2019年美國與北韓「川金二會」破局，加上北韓近期試射飛彈，南韓日益感到疲勞，而美國總統拜登仍專注處理烏克蘭、伊朗和其他外交政策危機。

李鐘奭說，在這種狀況下，首爾當局更有必要提出解決方案。他說：「儘管拜登注意力分散，美國也不信任反彈機制，我們將以盟友的身分努力說服美國並推動政策，否則將面臨與北韓緊張局勢進一步升高。我們或許無法解決無核化議題，但目標是為無核化和和平奠定可持續且不可逆的基礎。」

北韓 南韓 文在寅

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