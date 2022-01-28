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烏克蘭士兵血洗軍工廠「跨同袍屍體撿彈藥」冷血畫面曝

編譯張君堯／綜合報導
烏克蘭與俄羅斯之間的緊張局勢一觸即發，沒想到烏克蘭國內先發生恐怖槍擊案，一名國民警衛隊持槍在軍工廠內掃射，造成5死5傷慘劇。（取材自推特）
烏克蘭與俄羅斯之間的緊張局勢一觸即發，沒想到烏克蘭國內先發生恐怖槍擊案，一名國民警衛隊持槍在軍工廠內掃射，造成5死5傷慘劇。（取材自推特）

烏克蘭警方今天表示，烏克蘭國家衛隊（National Guard）一名士兵在中部一間軍工廠開槍，造成5人喪生，5人受傷，犯案原因仍在調查。

CNN報導，現年21歲的警衛隊成員列亞布契克（Artem Ryabchuk）手持AK-47步槍，趁著警衛換崗交接武器時開槍掃射。根據曝光的監視器畫面顯示，列亞布契克潛伏在門口、待隊友靠近門口後突然出現並近距離開槍，隨後還冷血地跨過屍體拿取更多彈藥。

當局經過長達一小時的搜捕行動後才將逃離現場的兇手逮捕，被捕時列亞布契克還平靜地告訴警方他是如何將受害者一一殺死，還透露自己開槍擊中一名平民婦女頭部，只因為她拒絕開門讓他離開。

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrsky）在臉書上透露醫師正努力挽救另外五名傷者，並向受害者的家人和朋友表示哀悼。莫納斯特斯基還表示將成立委員會調查列亞布契克失控行為的原因，並評估他獲得AK-47步槍和200發子彈的心理健康狀況，莫納斯特斯基更直言「列亞布契克被要求學習如何保衛國家的安全，而不應該開槍射擊他的同袍」。

烏克蘭 心理健康 內政部

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