烏克蘭士兵血洗軍工廠「跨同袍屍體撿彈藥」冷血畫面曝

烏克蘭 警方今天表示,烏克蘭國家衛隊(National Guard)一名士兵在中部一間軍工廠開槍,造成5人喪生,5人受傷,犯案原因仍在調查。

CNN報導,現年21歲的警衛隊成員列亞布契克(Artem Ryabchuk)手持AK-47步槍,趁著警衛換崗交接武器時開槍掃射。根據曝光的監視器畫面顯示,列亞布契克潛伏在門口、待隊友靠近門口後突然出現並近距離開槍,隨後還冷血地跨過屍體拿取更多彈藥。

當局經過長達一小時的搜捕行動後才將逃離現場的兇手逮捕,被捕時列亞布契克還平靜地告訴警方他是如何將受害者一一殺死,還透露自己開槍擊中一名平民婦女頭部,只因為她拒絕開門讓他離開。

Horrifying moment Ukrainian soldier launches Kalashnikov rampage killing five at rocket factory: Cops probe motive as country teeters on brink of war with Russia

Artem Ryabchuk shot dead four servicemen and one pic.twitter.com/dkQWZbpHMN