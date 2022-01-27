涉利用貓咪詐領退稅約80萬 日本寵物業者遭逮

日本一家專門舉辦寵物活動的公司，涉謊稱購入多隻價值數百萬日圓到千萬日圓的高價品種貓，利用消費稅退稅制度詐領約79.3萬美元。示意圖。(Photo by Max Baskakov on Unsplash)

日本 一家專門舉辦寵物活動的公司，涉謊稱購入多隻價值數百萬日圓到千萬日圓的高價品種貓，利用消費稅退稅 制度詐領9100萬日圓（約79.3萬美元），負責人鄭末廣今天遭逮捕。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，今年70歲的鄭末廣化名田中末廣，他擔任負責人的公司「LA．Chatte」經營寵物活動與寵物旅館 業務。

東京地方檢察廳特別搜查部表示，鄭末廣涉嫌利用消費稅退稅制度詐領退稅，謊稱為舉辦活動購買多隻昂貴的名種貓，由於符合買貓時先支付的消費稅，高於公司營業收入的消費稅條件，因此向稅務署申請退稅。

該公司2018年1月到9月已成功領到約9100萬日圓退稅；2018年10月到2019年9月間，又以同樣手法企圖領取約1億100萬日圓的退稅。

相關人士透露，LA．Chatte在各地的百貨公司舉辦貓咪相關活動，鄭末廣宣稱為舉辦活動，花了近30億日圓購買約350隻貓，包括1隻即要價1000萬日圓的名種貓。

但根據特搜部調查，LA．Chatte擁有的貓不過約100多隻，每隻貓購入價格實際上約為數十萬日圓，研判鄭末廣謊稱購買200多隻貓，虛構進貨價格超過20億日圓。

特搜部上午與東京國稅局聯合搜索鄭末廣住家、LA．Chatte店舖等相關地點，並以涉嫌違反消費稅法逮捕鄭末廣。

鄭末廣在應訊時否認詐領退稅，主張他確實有購買數百隻貓，但之後幾乎都死了；不過特搜部調查LA．Chatte公司的相關文件，確認死亡的貓只有少少幾隻。