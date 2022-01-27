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日媒：四方對話擬2月辦外長會議 料中國將抗議

中央社東京27日綜合外電報導
多名外交相關人士透露，目前正規畫2月在澳洲舉辦美日印澳「四方安全對話」外長會議，圖為澳洲外交部長潘恩(左)與美國國務卿布林肯。(Getty Images)
多名外交相關人士透露，目前正規畫2月在澳洲舉辦美日印澳「四方安全對話」外長會議，圖為澳洲外交部長潘恩(左)與美國國務卿布林肯。(Getty Images)

日本共同社報導，美日澳印「四方安全對話」（Quad）正協議2月在澳洲舉辦外長會議；鑒於中國在印太地區影響力日益擴大，4國盼加強合作。預料中國將反對Quad加強對中包圍網。

報導說，多名外交相關人士透露，目前正規畫2月在澳洲舉辦「四方安全對話」外長會議，將由日本外務大臣林芳正、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）出席。

預料美日澳印將在會中衡量中國日趨頻繁的海洋活動，再次確認4國會攜手合作，實現自由開放的印度太平洋地區；對東海和南海局勢，4國也將強調遵守國際法的必要性。

報導指出，預料中國將對四方安全對話強化「對中包圍網」採取警戒態度，並表示反對。

此外，外長會議將討論預定今年春天在日本舉行的高峰會，盼能達成共識；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施與疫苗、如何因應氣候變遷等也將成為議題。

不過視疫情狀況，外長會議屆時也可能改為線上舉行；上次面對面的外長會議是2020年10月在日本舉辦。

日本 澳洲 印度

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