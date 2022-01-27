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俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其

中央社安卡拉27日專電
土耳其總統厄多安。美聯社
土耳其總統厄多安。美聯社

俄羅斯烏克蘭緊張關係無舒緩跡象，北大西洋公約組織成員土耳其多次表達願意居間調解。克里姆林宮今天證實總統普亭將訪土耳其。土耳其總統厄多安2月則將訪烏克蘭。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天在電視直播訪問中表示，土耳其準備好接待俄、烏領導人，「為重建和平舖路」。

俄羅斯塔斯社（TASS）今天報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭（Vladimir Putin）將於COVID-19（2019冠狀病毒疾病 ）疫情和兩國領導人工作安排允許下，訪問土耳其。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其外長卡夫索格魯（Mevut Cavusoglu）今天表示，普亭將於2月間結束北京冬季奧運會行程返國後宣布何時訪土耳其。

土耳其一直密切關注莫斯科、基輔間情勢演變，並與雙方保持密切聯繫。厄多安曾表示，土耳其可在兩個鄰國緊張日增情勢中居間調解。他已宣布將於2月間訪問烏克蘭，盼協助化解緊張。

北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其與俄、烏關係友好。不過安卡拉和莫斯科在敘利亞、利比亞、外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）和巴爾幹地區有關議題上都支持敵對陣營。

與此同時，土耳其與烏克蘭越走越近，不但出售武裝無人機，並且多次強調尊重烏克蘭領土完整、不承認俄羅斯兼併克里米亞（Crimea），曾引發俄方不滿。

烏克蘭對土耳其採購的無人機可能用於打擊俄羅斯支持的烏東武裝勢力。土耳其也已同意在烏克蘭生產Anka中空長航時（MALE）無人機，恐進一步與莫斯科產生嫌隙。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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