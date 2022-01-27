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研究：英格蘭Omicron病例近2/3是重覆感染

中央社倫敦26日綜合外電報導
調查顯示，1月間檢測陽性的英格蘭民眾，2/3先前曾經染疫或疑似染疫。圖為倫敦西敏站一幅防疫廣告。(美聯社)
調查顯示，1月間檢測陽性的英格蘭民眾，2/3先前曾經染疫或疑似染疫。圖為倫敦西敏站一幅防疫廣告。(美聯社)

倫敦帝國學院26日發布的大規模長期追蹤調查顯示，1月間檢測COVID-19呈陽性的英格蘭民眾，2/3先前曾經染疫或疑似染疫。而英格蘭現在所有新增確診病例幾乎都是Omicron引起。

法新社報導，倫敦帝國學院（Imperial College London）這項研究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳播力的最新報告，進一步證實了Omicron變異株的免疫脫逃力。

倫敦帝國學院長期以來例行性進行COVID-19篩檢評估，其中一環讓該校於本月5日到20日期間，自英格蘭各地收集到隨機採樣的約10萬件有效自我拭子檢測樣本，約4000件呈陽性反應，其中近3600個案有明確指出自己過去是否染過疫。

這些回覆者中，約65%過去曾檢測呈陽性反應，有7.5%懷疑自己先前曾經感染COVID-19，但沒有接受檢測確認。

研究作者群在摘要中提到，曾經染疫與Omicron重覆感染高風險有關。

不過，指導這項研究的艾略特（Paul Elliott）提到，並非全部病例都能證實是重複感染，因為有些可能是殘存疾病，也就是同一次感染被二度驗出陽性。

但倫敦帝國學院研究中所通報重覆感染人數，比英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）公布的要來得多，後者最新數字顯示，英格蘭所有確診病例中，有11%是重覆感染。

重覆感染的定義是：至少相隔90天，連續檢測呈陽性的個體。

倫敦帝國學院調查也證實，英格蘭幾乎所有新確診病例都是Omicron引起的，此變異株自去年11月以來橫掃了英國全境。

研究也發現，1月份的隨機採樣中呈陽性反應人數，要比前一個月的高出3倍。

報告說，「我們2022年1月在英格蘭觀察到SARS-CoV-2病毒感染率達空前水準，且Omicron幾乎完全取代了Delta變異株。」

不過，這項研究也偵測到，Omicron在成人群體中的流行程度已開始減低。

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