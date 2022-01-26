歐洲中國問題專家：2022年對中關係將惡化

根據調查，歐洲絕大多數中國問題專家和觀察家預期今年對北京 的關係將惡化，並研判冬季奧運對中國形象將有負面影響。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）今天公布普查歐洲850位中國問題專家和觀察家的結果，其中近7成預期今年歐洲與中國的政治關係將出現一定程度的惡化，一成研判將嚴重惡化。

今年是墨卡托中國研究中心第三度訪問歐洲的中國問題專家以及政界、業界的中國觀察家，發布年度性的中國政策調查。

這次訪問進行時，正好中國為報復立陶宛與台灣關係升溫，全面抵制從立國的進口；這是中國第一次脅迫歐盟 成員國，對整個歐盟帶來挑戰。此外，歐中談好的投資 協定遭歐洲議會抵制也為雙邊關係蒙上陰影。

在經貿關係部分，五成的專家和觀察家預期今年將維持穩定，不過也有逾三分之一不看好歐中經貿關係的前景，比例比去年還高。

歐洲的中國問題專家認為，提高歐盟的經濟安全、強化氣候保護的合作、批評資訊操弄及假訊息、提出人權相關議題是今年歐洲中國政策應該關注的焦點，僅有兩成專家支持歐盟重啟投資協定的批准程序。

過半的歐洲中國問題專家還研判，即將在下月初揭幕的北京冬季奧運會對中國形象將有負面影響，三成認為沒有改變，僅有6%的專家相信冬奧將如中國領導人所願，提高中國的國際聲望。