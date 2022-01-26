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韓聯社：北韓朝東岸外海發射飛行物體

中央社／首爾27日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。（歐新社）
北韓領導人金正恩。（歐新社）

韓聯社今天報導，北韓朝東岸外海發射一枚飛行物體，是本月第六次試射飛彈。

北韓

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