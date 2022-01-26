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從二戰集中營、多年圍攻戰火中倖存 97歲傳奇婦逝世

據編譯張君堯／即時報導
曾經歷1990年代「奧斯威辛集中營」和「薩拉熱窩圍攻」並倖存下來的溫菲德於24日去世、享年97歲。(取材自YouTube)
曾經歷1990年代「奧斯威辛集中營」和「薩拉熱窩圍攻」並倖存下來的溫菲德於24日去世、享年97歲。(取材自YouTube)

波士尼亞猶太社區的代表表示，一名曾經歷1990年代「奧斯威辛集中營」（Auschwitz Death Camp）和「薩拉熱窩圍攻」（Sarajevo Siege）並倖存下來的婦女近日過世。

「衛報」報導，這名婦人名叫溫菲德（Greta Ferušić Weinfeld），她於24日去世、享年97歲。溫菲德1924年出生於塞爾維亞北部，1944年與幾名後來在波蘭集中營被謀殺的家庭成員一起被驅逐到奧斯威辛集中營，當時她是家裡唯一的倖存者。二戰結束後她回到塞爾維亞並在貝爾格萊德（Belgrade）學習建築，後來又移居波士尼亞首都薩拉熱窩。

溫菲德曾在薩拉熱窩大學建築學院擔任教授，並在晉升為學院院長，但南斯拉夫解體讓她再次陷入戰火之中。從1992年開始持續到1995年的波士尼亞戰爭期間溫菲德拒絕撤離，當時塞族共和國軍圍攻薩拉熱窩長達數年，估計有1萬1000人被殺，其中包括1600名兒童，不過最終溫菲德仍倖存下來。

生前談到圍城時，溫菲德表示「第二次世界大戰期間，整個歐洲都陷入困境和痛苦，而波士尼亞戰爭期間其他人們過著正常的生活、不受事件的影響，也沒有注意到這裡發生的事情」。溫菲德還解釋她在圍困期間留在薩拉熱窩的決定，表示「在我的人生中，我已經被迫離開家，我再也不會心甘情願地離開家了」。

曾執導溫菲德紀錄片「格蕾塔」（Greta）的導演帕索維奇（Haris Pašović）得知消息後表示「一名偉大的人離開了，她曾經歷許多美好和可怕的事情中並倖存下來」。

導演 猶太

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