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研究發現抗體特徵 能提前識別長期新冠症狀患者

編譯張君堯／即時報導
醫生團隊近日在人體發現了一種「抗體特徵」，可以幫助識別最有可能受新冠長期症狀影響的患者。(Getty Images)
醫生團隊近日在人體發現了一種「抗體特徵」，可以幫助識別最有可能受新冠長期症狀影響的患者。(Getty Images)

醫生團隊近日在人體發現了一種「抗體特徵」（Antibody Signature），可以幫助識別最有可能受新冠長期症狀影響的患者。

「衛報」報導，蘇黎世大學醫院（University hospital Zurich）的研究人員分析新冠患者的血液，發現某些抗體水平低的情況在長期新冠症狀患者中比迅速康復的患者更為常見。該團隊研究175名新冠篩檢陽性人士和另外40名作為對照組的健康志願者，為了解症狀如何隨時間變化，團隊還針對134名感染者進行長達一年的追蹤。

結果顯示，當結合患者年齡、新冠病症及是否患有哮喘時，抗體特徵使醫生能夠預測人們感染長期病症的風險為中度、高度或極高。領導研究的免疫學教授波伊曼（Onur Boyman）表示「總體來說，我們發現對免疫球蛋白特徵的鑑定將有助於及早識別長期新冠症狀風險增加的患者，這將促進相關研究、理解和最終針對性的治療」。

儘管長期新冠症狀尚無有效治療方法，但若能提早識別誰的風險最大將可以幫助醫生進行臨床試驗，並通過抗體治療、抗病毒藥物和消炎藥來更好地控制感染，這都有助於降低風險。此外，疫苗有時也可以緩解長期新冠症狀，但仍需要更多研究。

提早識別患者也將有助於醫生找出導致特定人群病情的原因，研究人員目前提出數種可能的因素，從病毒造成的長期損害、免疫系統失靈到隱藏在體內的病毒等。

疫苗 篩檢

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