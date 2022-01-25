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駭客入侵白俄羅斯鐵路系統 防止俄軍過境威脅烏克蘭

編譯徐榆涵／即時報導
白俄羅斯駭客攻擊鐵路系統，以防俄羅斯軍隊過境威脅烏克蘭。圖為經由鐵路載運的俄軍卡車，準備前往白俄羅斯參加軍演。(美聯社)
白俄羅斯駭客攻擊鐵路系統，以防俄羅斯軍隊過境威脅烏克蘭。圖為經由鐵路載運的俄軍卡車，準備前往白俄羅斯參加軍演。(美聯社)

反對白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的白俄羅斯駭客集團「Cyber Partisans」24日表示，他們已經用勒索軟體入侵該國國營鐵路系統的網路，阻止俄羅斯軍隊藉由進入白俄羅斯威脅烏克蘭

該組織一名成員向衛報表示，他們的目標包括釋放政治犯、將俄羅斯士兵撤出白俄羅斯以及防止白俄羅斯人為「這場毫無意義的戰爭而死」。

組織另名成員說，截至目前，他們已經加密或破壞白俄羅斯鐵路用於控制交通、海關和車站的內部數據庫，以延誤列車行駛並「間接影響俄軍動態」，但強調沒有入侵自動化和安全系統，以避免發生緊急情況。

Cyber Partisans要求白俄羅斯停止作為集結俄羅斯軍隊和軍事設備的待命區，有些地方距離烏克蘭邊境僅數英里。

Cyber Partisans成員說，不希望俄軍出現在白俄羅斯，因為這會損害該國的主權並使其處於被佔領的危險中。此外，這也將白俄拉入與烏克蘭的戰役，白俄羅斯士兵將不得不參與，為一場毫無意義的戰爭而亡。

一份未經證實的當地報告指，截至目前，已有至少200列滿載俄軍和各種武器裝備的火車進入白俄羅斯，2021年的軍事演習頂多才29列，但Cyber Partisans表示，他們還在證實中。

白俄羅斯 烏克蘭 邊境

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