種姓制度下絕望與希望 印度賤民騎馬迎親兩樣情

圖為一名印度新郎騎馬迎親。示意圖，非文中當事人。(Getty Images)

印度 兩名賤民最近都騎馬迎親，卻因所在地方不同受到天壤之別的對待，其中一人受到歡迎，而另一人則遭到砸屋、砸車。當地媒體稱，這象徵種姓制度下賤民的絕望與希望。

種姓制度在印度根深柢固，雖然政府早已於1947年獨立時明文廢除，但印度幅員廣大，這種思維在民間的改變程度也大不相同。

今日印度報（India Today）今天報導，在馬德雅省（Madhya Pradesh）薩格爾市（Sagar），來自賤民（Dalit）階級的阿希爾瓦（Dilip Ahirwar）23日依照高種姓習俗騎馬迎親，警方為防生亂，還特別隨行保護。

然而，阿希爾瓦雖然本人未遇襲，但他的住家和汽車卻遭到村裡高種姓居民以石塊攻擊，警方帶走20名涉案者進行調查，之後有6人被逮捕。

警方說，阿希爾瓦很有可能是村裡第一位騎馬結婚的賤民。

阿希爾瓦表示，村民警告他「賤民不准舉辦迎親遊行 ，否則就是破壞傳統」。

另一方面，在拉吉斯坦省（Rajasthan）邦迪鎮（Bundi），麥格瓦（Shreeram Meghwal）也成為村裡第一位騎馬迎親的賤民，村人不分種姓階級給予祝福，一路上敲鑼打鼓，非常熱鬧。

雖然如此，當地警方還是出動一批人隨行保護，以防發生亂事。

報導引述麥格瓦說：「我很高興能夠騎在馬上進行結婚遊行，感謝警察 和政府當局。我保有了自尊。」

今日印度報說，這兩件事分別象徵了印度賤民的絕望與希望。

種姓制度是存在於印度獨立前的一種社會階級體系，把人分為婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅等4個等級，而賤民更被排除在種姓之外，世世代代從事汙穢的工作，例如清理人畜排泄物、焚燒屍體、宰殺動物等。

印度賤民階級人口約2億，長久以來飽受歧視和虐待，而自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，他們遭受的攻擊又更加頻繁。