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球迷穿標語T恤挺彭帥被阻 澳網改口：不鬧事就放行

中央社墨爾本25日綜合外電報導
澳網主席提列(右)。(美聯社)
澳網主席提列(右)。(美聯社)

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊。澳網主席提列（Craig Tiley）今天告訴法新社，只要不製造干擾就可以穿。

網路23日流傳一段影片，內容顯示澳網維安人員命令觀眾脫下寫有支持彭帥標語的上衣並撤掉布條。主辦澳網賽事的澳洲網球協會（Tennis Australia）昨天重申長期以來的立場，即「不容許商業或政治性的衣著、布條或標誌」。

美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina Navratilova）昨天說，澳網的決定很「可悲」。

彭帥並未參加本屆澳網賽事。她去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後就很少露面，各界開始擔憂她的人身安全。

隨著外界批評壓力愈來愈大，提列改口說，可以容許觀眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤，前提是他們的舉止必須和平；他還補充道，維安人員會視個案來判斷。

提列在賽場邊受訪時表示：「只要他們不是像暴徒似的來搞破壞，而是和平的（就可以穿）。」

他說：「事情有點被一些不在現場且不明白全貌的人在轉述過程中誤導了。過去幾天的情況是，有些人帶著固定在兩支桿子上的布條來，而我們不能放行。」

「如果是來看球賽，那很好，但我們不能讓任何人到頭來造成干擾。」

澳洲「世紀報」（The Age）報導，提列證實觀眾可以穿寫有標語的T恤，但基於安全考量，仍不准舉布條。

澳洲媒體引述人權專家的說法指出，澳洲網球協會先前的立場可能並不合法。律師史丹頓（Michael Stanton）接受「世紀報」訪問時說：「似乎沒有任何合理依據可以要求觀眾脫掉凸顯人權議題的T恤。」

提列重申：「彭帥的福祉是我們主要的關切事項，我們一直與世界女子職業網球協會（WTA）密切合作。」

他還說：「我們鼓勵她直接對話，最恰當的聯繫方就是世界女子職業網球協會。」

世界女子職業網球協會則感謝澳網對彭帥的承諾，「我們仍希望她安全、不受任何形式的脅迫，也繼續堅定呼籲針對她提出的性侵控訴，在不受審查的情況下進行徹底、公平且透明的調查」。

彭帥 澳網 澳洲網球公開賽

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