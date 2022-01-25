影／35年最猛暴雪來襲 伊斯坦堡道路變汽車墳場

伊斯坦堡遇上35年來最嚴重的暴雪，由於積雪太高，數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」。美聯社

35年來最嚴重暴雪侵襲伊斯坦堡，每立方公尺區域於8小時內降下60公斤雪量，城巿的歐洲岸道路交通大亂。數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車 墳場」。

伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）氣象工程系教授申（Orhan Sen）今天表示：「雪會繼續下到星期五（28日），造成的影響將逐漸縮減。」

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，伊斯坦堡21日才經歷來自中歐一波寒流，24日再遭黑海南下暴雪侵襲，導致歐洲岸道路交通大亂。

巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）在記者會中說：「8小時內（每立方公尺）降下60公斤雪量。」

由於積雪太高，數以千計駕駛索性把車子停放在路上，倉皇躲避暴雪，使得城巿西側入口的馬赫穆特貝收費站（Mahmutbey tolls）一夕間變成「汽車墳場」。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）推文稱：「我們撤離了受困車陣中約5000人，其中3000人在1月24日深夜入住公有賓館。」

土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）團隊為暫時棲身公有設施、醫院、加油站的人發送了數千個糧食包。也有些民眾在清真寺過夜。

當局採取嚴厲措施阻止民眾今天離開家門。伊斯坦堡省長辦公室昨晚宣布，今天下午1時之前禁止私家車使用道路，許多公務人員今天因此獲准休假。

歐洲最繁忙機場 伊斯坦堡機場昨天和今天暫停航班起降。土耳其航空公司（Turkish Airlines）則宣布，取消明天凌晨之前伊斯坦堡機場所有航班。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其民航總局（Directorate General of Civil Aviation）在聲明中表示，伊斯坦堡機場已於當地時間今天中午12時局部開放。

Dünkü kar yağışı ve tıkanma sebebiyle araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşların araçları bıraktıkları yerden almaları yol güvenliği ve akış açısından önemli. Şehir içindeki tüm yollar şu an açık, aracınızı rahatlıkla alabilir, çalışma yapan ekiplere yardımcı olabilirsiniz. pic.twitter.com/85qkT5V87o — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022

總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）指示內政部長索魯（Suleyman Soylu）、運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）今天前往伊斯坦堡督導救濟和善後工作。

伊斯坦堡科技大學氣象專家申指出：「降雪 造成的影響1月26日深夜才會開始減緩。」氣象預報伊斯坦堡27日仍會稍微下雪，這一波降雪28日才會結束。

申表示，伊斯坦堡上一次遭遇如此暴雪衝擊已是1987年的事，當地居民當時超過一個月出不了家門。申說：「當年全巿人口400萬，現在則有近2000萬人了。」