影／35年最猛暴雪來襲 伊斯坦堡道路變汽車墳場

35年來最嚴重暴雪侵襲伊斯坦堡,每立方公尺區域於8小時內降下60公斤雪量,城巿的歐洲岸道路交通大亂。數以千計駕駛棄車躲避大雪,馬路一夕間變成「汽車 墳場」。

伊斯坦堡科技大學(Istanbul Technical University)氣象工程系教授申(Orhan Sen)今天表示:「雪會繼續下到星期五(28日),造成的影響將逐漸縮減。」

「自由日報」(Hurriyet Daily News)報導,伊斯坦堡21日才經歷來自中歐一波寒流,24日再遭黑海南下暴雪侵襲,導致歐洲岸道路交通大亂。

巿長伊瑪莫魯(Ekrem Imamoglu)在記者會中說:「8小時內(每立方公尺)降下60公斤雪量。」

Snow in istanbul is insane, we can barely see!!#karyağıyor#kar#istanbul#avcilar pic.twitter.com/8ECIXIpcCl