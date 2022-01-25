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影／35年最猛暴雪來襲 伊斯坦堡道路變汽車墳場

中央社安卡拉25日專電
伊斯坦堡遇上35年來最嚴重的暴雪，由於積雪太高，數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」。美聯社
伊斯坦堡遇上35年來最嚴重的暴雪，由於積雪太高，數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」。美聯社

35年來最嚴重暴雪侵襲伊斯坦堡，每立方公尺區域於8小時內降下60公斤雪量，城巿的歐洲岸道路交通大亂。數以千計駕駛棄車躲避大雪，馬路一夕間變成「汽車墳場」。

伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）氣象工程系教授申（Orhan Sen）今天表示：「雪會繼續下到星期五（28日），造成的影響將逐漸縮減。」

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，伊斯坦堡21日才經歷來自中歐一波寒流，24日再遭黑海南下暴雪侵襲，導致歐洲岸道路交通大亂。

巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）在記者會中說：「8小時內（每立方公尺）降下60公斤雪量。」

由於積雪太高，數以千計駕駛索性把車子停放在路上，倉皇躲避暴雪，使得城巿西側入口的馬赫穆特貝收費站（Mahmutbey tolls）一夕間變成「汽車墳場」。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）推文稱：「我們撤離了受困車陣中約5000人，其中3000人在1月24日深夜入住公有賓館。」

土耳其紅新月會（Turkish Red Crescent）團隊為暫時棲身公有設施、醫院、加油站的人發送了數千個糧食包。也有些民眾在清真寺過夜。

當局採取嚴厲措施阻止民眾今天離開家門。伊斯坦堡省長辦公室昨晚宣布，今天下午1時之前禁止私家車使用道路，許多公務人員今天因此獲准休假。

歐洲最繁忙機場伊斯坦堡機場昨天和今天暫停航班起降。土耳其航空公司（Turkish Airlines）則宣布，取消明天凌晨之前伊斯坦堡機場所有航班。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其民航總局（Directorate General of Civil Aviation）在聲明中表示，伊斯坦堡機場已於當地時間今天中午12時局部開放。

總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）指示內政部長索魯（Suleyman Soylu）、運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）今天前往伊斯坦堡督導救濟和善後工作。

伊斯坦堡科技大學氣象專家申指出：「降雪造成的影響1月26日深夜才會開始減緩。」氣象預報伊斯坦堡27日仍會稍微下雪，這一波降雪28日才會結束。

申表示，伊斯坦堡上一次遭遇如此暴雪衝擊已是1987年的事，當地居民當時超過一個月出不了家門。申說：「當年全巿人口400萬，現在則有近2000萬人了。」

機場 汽車 降雪

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